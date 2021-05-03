Baraj Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Mutlu Son Olmayacak, Her Sır Ortaya Tek Tek Dökülecek! Meğer Nazım...
FOX TV ekranlarının entrikası bol olan dizinin final bölüme ait detaylar ortaya çıktı. Salı akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Baraj dizisi; Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi güçlü dizilerin yanında daha fazla ayakta kalamamış ve reytingleri de düşmeye başlayınca yapımcılar tarafından final kararı alınmıştı. Peki dizinin finalinde ne olacak?
Yasak Elma dizisiyle entrika konusunda yarışacak kadar başarılı olan yapım, kısa bir süre önce hikaye değişikliğinden dolayı reytinglerde düşüş yaşamıştı. Yayın hayatına ilk başladığında seyircilerini etkisi altına alan dizi pandemiden dolayı kısa bir ara vermiş fakat ekranlara yeniden döndüğünde seyircisini aynı yerinde bulamamıştı.
Kısır döngüye giren dizi bu durumdan kurtulmak için 2 yıl ileri gitmişti. Sırlar ve saklanan yasaklarında karakterlerle iki yıl ileriye gitmesi seyirciyi şaşırtmış ve yeniden Baraj dizisini izletmişti fakat son zamanlarda dizi artık ayakta duramaz hale geldi ve 39. bölümünde final yapma kararı aldı.
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03 May 2021 - 20:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.