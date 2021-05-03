Baraj Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Mutlu Son Olmayacak, Her Sır Ortaya Tek Tek Dökülecek! Meğer Nazım...

Yasak Elma dizisiyle entrika konusunda yarışacak kadar başarılı olan yapım, kısa bir süre önce hikaye değişikliğinden dolayı reytinglerde düşüş yaşamıştı. Yayın hayatına ilk başladığında seyircilerini etkisi altına alan dizi pandemiden dolayı kısa bir ara vermiş fakat ekranlara yeniden döndüğünde seyircisini aynı yerinde bulamamıştı.

Kısır döngüye giren dizi bu durumdan kurtulmak için 2 yıl ileri gitmişti. Sırlar ve saklanan yasaklarında karakterlerle iki yıl ileriye gitmesi seyirciyi şaşırtmış ve yeniden Baraj dizisini izletmişti fakat son zamanlarda dizi artık ayakta duramaz hale geldi ve 39. bölümünde final yapma kararı aldı.



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