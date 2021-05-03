Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 May 2021 - 20:26 G: 03 May 2021 - 21:06

Baraj Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Mutlu Son Olmayacak, Her Sır Ortaya Tek Tek Dökülecek! Meğer Nazım...

FOX TV ekranlarının entrikası bol olan dizinin final bölüme ait detaylar ortaya çıktı. Salı akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Baraj dizisi; Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi güçlü dizilerin yanında daha fazla ayakta kalamamış ve reytingleri de düşmeye başlayınca yapımcılar tarafından final kararı alınmıştı. Peki dizinin finalinde ne olacak?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yasak Elma dizisiyle entrika konusunda yarışacak kadar başarılı olan yapım, kısa bir süre önce hikaye değişikliğinden dolayı reytinglerde düşüş yaşamıştı. Yayın hayatına ilk başladığında seyircilerini etkisi altına alan dizi pandemiden dolayı kısa bir ara vermiş fakat ekranlara yeniden döndüğünde seyircisini aynı yerinde bulamamıştı. 

Kısır döngüye giren dizi bu durumdan kurtulmak için 2 yıl ileri gitmişti. Sırlar ve saklanan yasaklarında karakterlerle iki yıl ileriye gitmesi seyirciyi şaşırtmış ve yeniden Baraj dizisini izletmişti fakat son zamanlarda dizi artık ayakta duramaz hale geldi ve 39. bölümünde final yapma kararı aldı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

03 May 2021 - 20:26 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisi Hakkında Skandal Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Arka Sokaklar... mask
Arka Sokaklar Dizisi Hakkında Skandal Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Arka Sokaklar...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Televizyon Dünyası Çalkalanıyor! Artık Sayılı Günleri Kaldı, Tarihe Karışıyor! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Televizyon Dünyası Çalkalanıyor! Artık Sayılı Günleri Kaldı, Tarihe Karışıyor!
Kağıt Ev Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs Kağıt Ev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kağıt Ev Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs Kağıt Ev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Acı Ayrılık! İlyas Şimdi Hapı Yuttu! Dengeler Değişiyor, Hızır Delirecek! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Acı Ayrılık! İlyas Şimdi Hapı Yuttu! Dengeler Değişiyor, Hızır Delirecek!
Maraşlı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 141. Bölüm Tek Parça İzle! 3 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 141. Bölüm Tek Parça İzle! 3 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 22. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 22. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisine Acı Veda! Tüm Oyuncular Karakterlerine Vedasını Etti! Tuba Büyüküstün İçin İşler Çok Farklı… mask
Sefirin Kızı Dizisine Acı Veda! Tüm Oyuncular Karakterlerine Vedasını Etti! Tuba Büyüküstün İçin İşler Çok Farklı…
Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu! mask
Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu!
Hande Erçel Bu Kez Piyasadan Resmen Silinecek! Fahriye Evcen Son Kozunu Öyle Bir Oynadı ki; Burak Özçivit Çok Kıskanacak... Erçel Devri Kapanıyor! mask
Hande Erçel Bu Kez Piyasadan Resmen Silinecek! Fahriye Evcen Son Kozunu Öyle Bir Oynadı ki; Burak Özçivit Çok Kıskanacak... Erçel Devri Kapanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Can Yaman'a İtalya Kalp Kırıcı Geldi! Evlilik Hayali Kurduğu Kadın Başkasıyla Dudak Dudağa Yakalandı! "Ah Be Can..." mask
Can Yaman'a İtalya Kalp Kırıcı Geldi! Evlilik Hayali Kurduğu Kadın Başkasıyla Dudak Dudağa Yakalandı! "Ah Be Can..."
Baraj Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Mutlu Son Olmayacak, Her Sır Ortaya Tek Tek Dökülecek! Meğer Nazım... mask
Baraj Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Mutlu Son Olmayacak, Her Sır Ortaya Tek Tek Dökülecek! Meğer Nazım...
Acun Ilıcalı Survivor’dan Ümidi Kesti! Başka Projeye Yöneldiğini Resmen Açıkladı! Kadroyu Yavaş Yavaş Hazırlıyor! O İsimler Yeniden… mask
Acun Ilıcalı Survivor’dan Ümidi Kesti! Başka Projeye Yöneldiğini Resmen Açıkladı! Kadroyu Yavaş Yavaş Hazırlıyor! O İsimler Yeniden…
Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç... mask
Ramo'nun Sibel'i Hakkında Şok Gerçek! Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! 6 Milyonu Yakından İlgilendiriyor! Meğer Esra Bilgiç...
Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı! mask
Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı!
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha... mask
Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL