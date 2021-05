Can Yaman'a İtalya Kalp Kırıcı Geldi! Evlilik Hayali Kurduğu Kadın Başkasıyla Dudak Dudağa Yakalandı! "Ah Be Can..."

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran olay için ise bazı sosyal medya kullanıcıları; "Ah be Can, değer miydi?", "Çok aşırı üzüldüm, ne haldedir şimdi" yorumlarını yaptılar. İtalya'da yaşanan bu olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İhaneti yaşayan Can Yaman konu hakkında sessizliğini korusa bile hayranları iki isimden de açıklama bekliyor.

İtalya'nın güzel spor muhabirlerinden biri olan Diletta Leotta ile iş adamı Ryan Friedkin geçtiğimiz günlerde dudak dudağa yakalanmışlardı. Konu hakkında Diletta Leotta ise fotoğrafın eski olduğunu dile getirmişti fakat ortaya fotoğrafın eski olmadığı çıktı. Yani Can Yaman, evlenme teklifi ettiği kadın tarafından ihanete uğradı!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>