Can Yaman'a İtalya Kalp Kırıcı Geldi! Evlilik Hayali Kurduğu Kadın Başkasıyla Dudak Dudağa Yakalandı! "Ah Be Can..."
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Can Yaman, uzun bir süredir İtalya'dan hayatına devam ediyor. İtalya'ya iş için giden Yaman, orada tanıştığı Diletta Leotta ile ciddi bir yola baş koymuştu fakat beklenilen olmadı. Can Yaman için İtalya kalp kırıcı oldu. Evlilik hayalleri kurarken biricik sevgilisinin başka bir adamla dudak dudağa görüntüleri sosyal medyada yankılandı.
Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran olay için ise bazı sosyal medya kullanıcıları; "Ah be Can, değer miydi?", "Çok aşırı üzüldüm, ne haldedir şimdi" yorumlarını yaptılar. İtalya'da yaşanan bu olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İhaneti yaşayan Can Yaman konu hakkında sessizliğini korusa bile hayranları iki isimden de açıklama bekliyor.
İtalya'nın güzel spor muhabirlerinden biri olan Diletta Leotta ile iş adamı Ryan Friedkin geçtiğimiz günlerde dudak dudağa yakalanmışlardı. Konu hakkında Diletta Leotta ise fotoğrafın eski olduğunu dile getirmişti fakat ortaya fotoğrafın eski olmadığı çıktı. Yani Can Yaman, evlenme teklifi ettiği kadın tarafından ihanete uğradı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
03 May 2021 - 21:02 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.