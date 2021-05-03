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- 03 May 2021 - 21:45 G: 03 May 2021 - 22:27

Demet Özdemir Çekici Dansıyla Akılları Başlardan Aldı! Görenler Şaştı Kaldı, Bir İzleyen Bir Daha İzledi! "Aman Demet O Ne Hareketler Öyle!"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde oynayan başarılı oyuncu, dikkatleri çekici dans videosuyla üzerine çekti. Her paylaşımıyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Demet Özdemir'in son paylaşımı ise sosyal medyayı kasıp kavurdu. Koronavirüs nedeniyle karantinaya girdiğimiz şu günlerde yayınladığı çekici dans videosuyla hayranlarına moral olan Demet Özdemir'e binlerce yorum geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sık sık gündeme fiziğinin ve yüzünün güzelliği ile gelen Demet Özdemir, akılları başlardan aldı. Kıvrak dansıyla sosyal medyanın diline düşen güzel oyuncunun dansını bir izleyen bir daha izledi, bir daha izledi. Güzelliğiyle çekici dansını birleştiren Demet Özdemir'e takipçileri tarafından ise "Aman Demet, o ne hareketler öyle! Oğuzhan görmesin" yorumlarını yaptılar. 

Oyunculuk adımlarında dansın büyük bir etkisi olan Demet Özdemir'in dansçı olduğu ise hayranları tarafından biliniyor. Hem şarkı söylemeye hem de dans etmeye bayılan Demet Özdemir, Acun Ilıcalı'nın bile sık sık ilgisini çekmiş, 2 kere O Ses Türkiye yarışmasına konuk olarak davet etmişti.

Demet Özdemir'in Dansını Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

03 May 2021 - 21:45 Ankara- Popüler Haber

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