Çukur Dizisinde Vartolu Sonunda Uyandı! Gelecek Hafta Ölecek İsim Ortaya Çıktı! Kulkan Resmen Mesajı Verdi! Neler Oluyor?

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi isimlerin başrollerinde yer alan Çukur dizisin finaline ise kısa bir süre kaldı. Sevilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Vartolu'nun gözü açıldı. Amca ile hesaplaşmaya gidecek olan Vartolu'nun gelecek olan bölümde ise ekranlara veda edeceği iddialar gündeme gelmeye başladı.

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur'un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kulkan'ın ise Vartolu'ya bir mesajı vardı. Peki, Kulkan ne dedi?





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