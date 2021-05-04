Çukur Dizisinde Vartolu Sonunda Uyandı! Gelecek Hafta Ölecek İsim Ortaya Çıktı! Kulkan Resmen Mesajı Verdi! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinde gelecek hafta ölecek isim ortaya çıktı. Sevilen diziden her hafta bir isim diziden ayrılarak ekranlara veda ediyordu. Celasun ile başlayan ölümler; Karaca, Kulkan ve Emmi’nin ölümüyle devam etmişti. Ekranlara dün akşam gelen bölümde ise Vartolu sonunda ipin ucundaki ismin Amca olduğunu gördü.
Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi isimlerin başrollerinde yer alan Çukur dizisin finaline ise kısa bir süre kaldı. Sevilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Vartolu'nun gözü açıldı. Amca ile hesaplaşmaya gidecek olan Vartolu'nun gelecek olan bölümde ise ekranlara veda edeceği iddialar gündeme gelmeye başladı.
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur'un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kulkan'ın ise Vartolu'ya bir mesajı vardı. Peki, Kulkan ne dedi?
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04 May 2021 - 11:37 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.