Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 May 2021 - 11:37 G: 04 May 2021 - 11:47

Çukur Dizisinde Vartolu Sonunda Uyandı! Gelecek Hafta Ölecek İsim Ortaya Çıktı! Kulkan Resmen Mesajı Verdi! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinde gelecek hafta ölecek isim ortaya çıktı. Sevilen diziden her hafta bir isim diziden ayrılarak ekranlara veda ediyordu. Celasun ile başlayan ölümler; Karaca, Kulkan ve Emmi’nin ölümüyle devam etmişti. Ekranlara dün akşam gelen bölümde ise Vartolu sonunda ipin ucundaki ismin Amca olduğunu gördü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi isimlerin başrollerinde yer alan Çukur dizisin finaline ise kısa bir süre kaldı. Sevilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Vartolu'nun gözü açıldı. Amca ile hesaplaşmaya gidecek olan Vartolu'nun gelecek olan bölümde ise ekranlara veda edeceği iddialar gündeme gelmeye başladı. 

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur'un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kulkan'ın ise Vartolu'ya bir mesajı vardı. Peki, Kulkan ne dedi?


Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

04 May 2021 - 11:37 Ankara- Popüler Haber

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisi İfşalandı! Nalan'ın Anne Babası Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Meğer Nalan... mask
Camdaki Kız Dizisi İfşalandı! Nalan'ın Anne Babası Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Meğer Nalan...
Baraj Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Mutlu Son Olmayacak, Her Sır Ortaya Tek Tek Dökülecek! Meğer Nazım... mask
Baraj Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Mutlu Son Olmayacak, Her Sır Ortaya Tek Tek Dökülecek! Meğer Nazım...
Arka Sokaklar Dizisi Hakkında Skandal Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Arka Sokaklar... mask
Arka Sokaklar Dizisi Hakkında Skandal Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Arka Sokaklar...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Televizyon Dünyası Çalkalanıyor! Artık Sayılı Günleri Kaldı, Tarihe Karışıyor! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Televizyon Dünyası Çalkalanıyor! Artık Sayılı Günleri Kaldı, Tarihe Karışıyor!
Kağıt Ev Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs Kağıt Ev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kağıt Ev Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs Kağıt Ev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Acı Ayrılık! İlyas Şimdi Hapı Yuttu! Dengeler Değişiyor, Hızır Delirecek! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Acı Ayrılık! İlyas Şimdi Hapı Yuttu! Dengeler Değişiyor, Hızır Delirecek!
Maraşlı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 141. Bölüm Tek Parça İzle! 3 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 141. Bölüm Tek Parça İzle! 3 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 22. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 22. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisine Acı Veda! Tüm Oyuncular Karakterlerine Vedasını Etti! Tuba Büyüküstün İçin İşler Çok Farklı… mask
Sefirin Kızı Dizisine Acı Veda! Tüm Oyuncular Karakterlerine Vedasını Etti! Tuba Büyüküstün İçin İşler Çok Farklı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Trendyol Restini Çekti, Son Kozunu Oynadı! Tüm Marketler Bakakaldı... 26 Milyon Ürünü 10 - 50 TL'ye Satıyor! Hemen Satın Alabilirsiniz... mask
Trendyol Restini Çekti, Son Kozunu Oynadı! Tüm Marketler Bakakaldı... 26 Milyon Ürünü 10 - 50 TL'ye Satıyor! Hemen Satın Alabilirsiniz...
BİM, A101 ve ŞOK Öylece Kalakaldı! Yetişemez... Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Bitti! Marketten Çok Ucuz... mask
BİM, A101 ve ŞOK Öylece Kalakaldı! Yetişemez... Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Bitti! Marketten Çok Ucuz...
ABD Sonrası Dolar Toparlandı! Yön Yukarı Çevrildi! mask
ABD Sonrası Dolar Toparlandı! Yön Yukarı Çevrildi!
4 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
4 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Hindistan'da Durum Geri Dönülemez Halde! Mutasyonun Dünyaya Yayılması Hızla Artacak! mask
Hindistan'da Durum Geri Dönülemez Halde! Mutasyonun Dünyaya Yayılması Hızla Artacak!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Çılgına Dönecek, Delirecek! Melis Batuhan'ı Şak Diye Öptü! Batuhan'ın Öpücüğe Karşılığı... mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Çılgına Dönecek, Delirecek! Melis Batuhan'ı Şak Diye Öptü! Batuhan'ın Öpücüğe Karşılığı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL