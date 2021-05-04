Survivor'da Tarihi İfşa! SMS Birincisi Ortaya Çıktı! Ünlüler Takımı Fena Karışacak! Kimi Söyleyeceğine Kadar Her Şey Ortaya Çıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada her bölüm seyirciye farklı duygular yaşatıyor. Sevilerek izlenen yarışmanın reyting rekortmeni olmasının en büyük nedeni ise heyecanlı bir yarışma olmasından dolayı kaynaklanıyor. Adaya veda eden isimlerin hemen yanında adada çıkan kavgalar seyirciyi şok etkisine alıyor. Ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise eleme konseyi yapılacak. Peki, adaya veda edecek olan isim kim olacak?

Geçtiğimi hafta salı günü ekranlara gelen başarılı yapımda adaya veda eden isim İlayda olmuştu. Ünlüler takımından gerçekleşen bu veda sonunda ise binlerce kişi şok içerisinde kalmıştı. Adada bulunduğu süre zarfı boyunca kişiliği ve karakteriyle ön plana çıkan İlayda Şeker, gönüllerin şampiyonu olmuştu.



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