Survivor'da Tarihi İfşa! SMS Birincisi Ortaya Çıktı! Ünlüler Takımı Fena Karışacak! Kimi Söyleyeceğine Kadar Her Şey Ortaya Çıktı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da tarihi bir ifşa yeniden yayınlandı. Ortaya çıkan ifşa ile birlikte ünlüler takımının fena halde karışacağına dair iddialarda gündeme gelmeye başladı. SMS birincisin ve SMS birincisinin kime söyleyeceğine kadar ortaya çıkan ifşa milyonlarca seyirciyi şok içerisinde bıraktı. Her hafta Salı günü adaya bir isim veda ederken; bu haftada adaya veda edecek isim ortaya çıkacak.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada her bölüm seyirciye farklı duygular yaşatıyor. Sevilerek izlenen yarışmanın reyting rekortmeni olmasının en büyük nedeni ise heyecanlı bir yarışma olmasından dolayı kaynaklanıyor. Adaya veda eden isimlerin hemen yanında adada çıkan kavgalar seyirciyi şok etkisine alıyor. Ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise eleme konseyi yapılacak. Peki, adaya veda edecek olan isim kim olacak?
Geçtiğimi hafta salı günü ekranlara gelen başarılı yapımda adaya veda eden isim İlayda olmuştu. Ünlüler takımından gerçekleşen bu veda sonunda ise binlerce kişi şok içerisinde kalmıştı. Adada bulunduğu süre zarfı boyunca kişiliği ve karakteriyle ön plana çıkan İlayda Şeker, gönüllerin şampiyonu olmuştu.
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04 May 2021 - 14:50 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.