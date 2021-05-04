Demet Özdemir Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Mest Etti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Uygulama Çöktü Çökecek! "Allah Oğuzhan Koç Şansı Versin!"

Başarılı oyunculuk performansının hemen yanında güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu aktif bir şekilde her etkinlikte rol alıyor. Yaptığı paylaşımlarla hem yüzleri güldüren hem de güzelliğini gösteren Demet Özdemir, magazin dünyasına bomba gibi bir giriş yaptı. Aktif kullandığı sosyal medya hesabından kısa bir süre önce şahane dans gösterini paylaşmış bir saat gibi kısa bir sürede bir milyon izlenme almıştı.

Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat vererek adını tüm dünyaya duyuran başarılı oyuncu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ise dram dizilerinde de kolaylıkla oynayabileceğini seyircisine ve yapımcılarına gösterdi. Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Demet Özdemir, her geçen gün ününe ün katıyor.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>