Demet Özdemir Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Mest Etti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Uygulama Çöktü Çökecek! "Allah Oğuzhan Koç Şansı Versin!"
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinde yapmış olduğu paylaşımla milyonlarca kişiyi mest etti. Göğüs dekolteli bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu; Instagram'ı cayır cayır yaktı! Bir anda binlerce kişinin söz konusu fotoğrafa erişim sağlamak istemesi ise hayranlarına "Biraz yavaş arkadaşlar uygulama çökecek" yorumlarını yaptırdı. Öne çıkan bir diğer yorum ise "Allah herkese Oğuzhan Koç sansı versin" oldu.
Başarılı oyunculuk performansının hemen yanında güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu aktif bir şekilde her etkinlikte rol alıyor. Yaptığı paylaşımlarla hem yüzleri güldüren hem de güzelliğini gösteren Demet Özdemir, magazin dünyasına bomba gibi bir giriş yaptı. Aktif kullandığı sosyal medya hesabından kısa bir süre önce şahane dans gösterini paylaşmış bir saat gibi kısa bir sürede bir milyon izlenme almıştı.
Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat vererek adını tüm dünyaya duyuran başarılı oyuncu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ise dram dizilerinde de kolaylıkla oynayabileceğini seyircisine ve yapımcılarına gösterdi. Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Demet Özdemir, her geçen gün ününe ün katıyor.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
04 May 2021 - 19:53 Antalya- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.