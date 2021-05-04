Survivor'dan Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 4 Mayıs Adaya Veda Veda Edecek İsim İfşalandı! Ünlüler Takımı O İsmin Üzerini Karaladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyor. Her Salı yarışmadan bir ismin elenmesi ise heyecanı yükselten faktörlerden bir tanesi oluyor. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim İlayda Şeker olmuştu. Ünlüler takımından gerçekleşen bu veda ise yürekleri burkmuştu. Duruşu ve enerjisiyle çok beğenilen İlayda'nın vedasına takım arkadaşları çok üzülmüştü.

Ekranlara geldiği her döneme damgasını vuran Survivor yarışması başarısından ödün vermiyor fakat ortaya çıkan ifşalar seyircilerin isyanına neden oluyor. Bin bir emekle çekilen yarışmada bir şeylerin daha önceden ortaya çıkması ise heyecanın azalttığı yönünde yorumlara neden oluyor. Peki, 4 Mayıs'ta adaya veda edecek isim kim oldu?



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