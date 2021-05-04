Survivor'dan Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 4 Mayıs Adaya Veda Veda Edecek İsim İfşalandı! Ünlüler Takımı O İsmin Üzerini Karaladı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da sular durulmuyor. Sevilerek izlenen yarışmada bu akşam bir ismin adaya veda etmesi bekleniyor. Adaya veda edecek olan isim ise merakla bekleniyorken bir sosyal medya kullanıcısı adadan ayrılacak olan ismi resmen ifşaladı! Peki, adadan ayrılacak isim kim olacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyor. Her Salı yarışmadan bir ismin elenmesi ise heyecanı yükselten faktörlerden bir tanesi oluyor. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim İlayda Şeker olmuştu. Ünlüler takımından gerçekleşen bu veda ise yürekleri burkmuştu. Duruşu ve enerjisiyle çok beğenilen İlayda'nın vedasına takım arkadaşları çok üzülmüştü.
Ekranlara geldiği her döneme damgasını vuran Survivor yarışması başarısından ödün vermiyor fakat ortaya çıkan ifşalar seyircilerin isyanına neden oluyor. Bin bir emekle çekilen yarışmada bir şeylerin daha önceden ortaya çıkması ise heyecanın azalttığı yönünde yorumlara neden oluyor. Peki, 4 Mayıs'ta adaya veda edecek isim kim oldu?
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04 May 2021 - 20:49 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.