Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 May 2021 - 20:49 G: 04 May 2021 - 21:14

Survivor'dan Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 4 Mayıs Adaya Veda Veda Edecek İsim İfşalandı! Ünlüler Takımı O İsmin Üzerini Karaladı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da sular durulmuyor. Sevilerek izlenen yarışmada bu akşam bir ismin adaya veda etmesi bekleniyor. Adaya veda edecek olan isim ise merakla bekleniyorken bir sosyal medya kullanıcısı adadan ayrılacak olan ismi resmen ifşaladı! Peki, adadan ayrılacak isim kim olacak?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyor. Her Salı yarışmadan bir ismin elenmesi ise heyecanı yükselten faktörlerden bir tanesi oluyor. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim İlayda Şeker olmuştu. Ünlüler takımından gerçekleşen bu veda ise yürekleri burkmuştu. Duruşu ve enerjisiyle çok beğenilen İlayda'nın vedasına takım arkadaşları çok üzülmüştü. 

Ekranlara geldiği her döneme damgasını vuran Survivor yarışması başarısından ödün vermiyor fakat ortaya çıkan ifşalar seyircilerin isyanına neden oluyor. Bin bir emekle çekilen yarışmada bir şeylerin daha önceden ortaya çıkması ise heyecanın azalttığı yönünde yorumlara neden oluyor. Peki, 4 Mayıs'ta adaya veda edecek isim kim oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

04 May 2021 - 20:49 Ankara- Popüler Haber

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Panorama Ateş Püskürdü! Batuhan'ın O Hamlesi Stüdyoyu Çılgına Çevirdi! Eleme Konseyinde Yaşanan O Olay Şok Etti! mask
Survivor Panorama Ateş Püskürdü! Batuhan'ın O Hamlesi Stüdyoyu Çılgına Çevirdi! Eleme Konseyinde Yaşanan O Olay Şok Etti!
Survivor'da Tarihi İfşa! SMS Birincisi Ortaya Çıktı! Ünlüler Takımı Fena Karışacak! Kimi Söyleyeceğine Kadar Her Şey Ortaya Çıktı! mask
Survivor'da Tarihi İfşa! SMS Birincisi Ortaya Çıktı! Ünlüler Takımı Fena Karışacak! Kimi Söyleyeceğine Kadar Her Şey Ortaya Çıktı!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 4 Mayıs 2021 Salı Survivor 84. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 4 Mayıs 2021 Salı Survivor 84. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Çılgına Dönecek, Delirecek! Melis Batuhan'ı Şak Diye Öptü! Batuhan'ın Öpücüğe Karşılığı... mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Çılgına Dönecek, Delirecek! Melis Batuhan'ı Şak Diye Öptü! Batuhan'ın Öpücüğe Karşılığı...
Acun Ilıcalı Survivor’dan Ümidi Kesti! Başka Projeye Yöneldiğini Resmen Açıkladı! Kadroyu Yavaş Yavaş Hazırlıyor! O İsimler Yeniden… mask
Acun Ilıcalı Survivor’dan Ümidi Kesti! Başka Projeye Yöneldiğini Resmen Açıkladı! Kadroyu Yavaş Yavaş Hazırlıyor! O İsimler Yeniden…
Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı! mask
Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! Ayşe O Sözleri Deyince Çileden Çıktı, Çok Rahatsız Oldu! Panorama Stüdyosu Çalkalandı!
Survivor İsmail'in Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Görüşmeleri Olay Oldu! İsmail'e Binlerce Tepki Geliyor! "Yazık O Kıza!" mask
Survivor İsmail'in Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Görüşmeleri Olay Oldu! İsmail'e Binlerce Tepki Geliyor! "Yazık O Kıza!"
Survivor'da Yer Yerinden Oynadı! Acun Ilıcalı'nın Yanında Yarışmacılar Çıldırdı! O İsimler Arasındaki Gerginlik Tüm Takıma Sıçradı! Neler Oluyor? mask
Survivor'da Yer Yerinden Oynadı! Acun Ilıcalı'nın Yanında Yarışmacılar Çıldırdı! O İsimler Arasındaki Gerginlik Tüm Takıma Sıçradı! Neler Oluyor?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 3 Mayıs 2021 Perşembe Survivor 83. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Ödül Oyununu Kazanan Takım Belli oldu mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 3 Mayıs 2021 Perşembe Survivor 83. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Ödül Oyununu Kazanan Takım Belli oldu
Survivor'da Yarışmacıların Ruhu Duymuyor Ama Acun Ilıcalı Kararını Verdi! İki Takım Arasında İpler Gerilecek! Tek Bir Şart Var... mask
Survivor'da Yarışmacıların Ruhu Duymuyor Ama Acun Ilıcalı Kararını Verdi! İki Takım Arasında İpler Gerilecek! Tek Bir Şart Var...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbo Show'a Katılıp Estetikleriyle Olay Olmuştu! Açıklaması Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! "Kimse Yüzüme Bakmazdı!" mask
İbo Show'a Katılıp Estetikleriyle Olay Olmuştu! Açıklaması Milyonları Ters Köşeye Yatırdı! "Kimse Yüzüme Bakmazdı!"
Demet Özdemir Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Mest Etti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Uygulama Çöktü Çökecek! "Allah Oğuzhan Koç Şansı Versin!" mask
Demet Özdemir Göğüs Dekoltesiyle Hayranlarını Mest Etti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Uygulama Çöktü Çökecek! "Allah Oğuzhan Koç Şansı Versin!"
Çukur'un Efsun'u Ortalığı Karıştırdı! O Sözleri Milyonları İkiye Böldü! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Hayranları Pişman Oldu! mask
Çukur'un Efsun'u Ortalığı Karıştırdı! O Sözleri Milyonları İkiye Böldü! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Hayranları Pişman Oldu!
Survivor Panorama Ateş Püskürdü! Batuhan'ın O Hamlesi Stüdyoyu Çılgına Çevirdi! Eleme Konseyinde Yaşanan O Olay Şok Etti! mask
Survivor Panorama Ateş Püskürdü! Batuhan'ın O Hamlesi Stüdyoyu Çılgına Çevirdi! Eleme Konseyinde Yaşanan O Olay Şok Etti!
Demet Akalın Yürekleri Sızlattı! Herkes Güzelliklerini Paylaştı, O En Büyük Acısını! Meğer 20 Yaşında Demet Akalın.... mask
Demet Akalın Yürekleri Sızlattı! Herkes Güzelliklerini Paylaştı, O En Büyük Acısını! Meğer 20 Yaşında Demet Akalın....
İbrahim Tatlıses Aşkını Duyurdu! Sevgilisinin Ailesinin Gönlünü Fethetti, Büyük Jesti Gösterdi! Restoranı Onlar İçin Kapattı! mask
İbrahim Tatlıses Aşkını Duyurdu! Sevgilisinin Ailesinin Gönlünü Fethetti, Büyük Jesti Gösterdi! Restoranı Onlar İçin Kapattı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL