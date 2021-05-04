Maraşlı'nın Mahur'u Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu! Burak Deniz İçin Değil Ama O İsim İçin Konuştu! “Aşkın Tanımı Hep..."

Başrollerinde Burak Deniz'le birlikte yer alan Alina Boz, uyumlarından dolayı hayranları ikiliyi çok yakıştırıyor. Sevilen ikilinin dizide iki aşık insanı canlandırması ise "Keşke sevgili olsalar" yorumlarını hayranlarına yaptırıyor fakat Burak Deniz, Didem Soydan ile mutlu bir ilişki yaşarken Alina Boz ise...

Aşk ve yapacakları hakkında ilk kez konuşan güzel oyuncunun açıklamaları ise merak edilen detaylardan biri oluyor. Peki, Maraşlı dizisinin sevilen oyucusu Ali Boz, neler dedi?





Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>