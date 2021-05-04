Maraşlı'nın Mahur'u Aşk Hakkında İlk Kez Konuştu! Burak Deniz İçin Değil Ama O İsim İçin Konuştu! “Aşkın Tanımı Hep..."
ATV ekranlarının en başarılı yapımlarından biri olan Maraşlı dizisinin her bölümünde seyirci ekranlara kilitleniyor. Sevilerek izlenen dizinin başarısı ise hikayesinden oyuncu seçimine kadar bariz bir şekilde belli oluyor. Kaliteli bir dizi anlayışıyla ilerleyen dizinin son zamanlarda reytingleri her ne kadar düşmüş olsa bile hayran kitlesi halen severek izlemeye devam ediyor.
Başrollerinde Burak Deniz'le birlikte yer alan Alina Boz, uyumlarından dolayı hayranları ikiliyi çok yakıştırıyor. Sevilen ikilinin dizide iki aşık insanı canlandırması ise "Keşke sevgili olsalar" yorumlarını hayranlarına yaptırıyor fakat Burak Deniz, Didem Soydan ile mutlu bir ilişki yaşarken Alina Boz ise...
Aşk ve yapacakları hakkında ilk kez konuşan güzel oyuncunun açıklamaları ise merak edilen detaylardan biri oluyor. Peki, Maraşlı dizisinin sevilen oyucusu Ali Boz, neler dedi?
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04 May 2021 - 21:14 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.