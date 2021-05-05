Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanı Koca'dan Uyarı Geldi! Vaka Sayıları Çakılmaya Başladı, Milyonlar Rahat Bir Nefes Aldı!

4 Mayıs koronavirüs tablosu ise dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 241.747 testten sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 28.997 kişi oldu. Hastanede tedavi görerek hastalığı yenmeye çalışan kişi sayısı 2.483 olurken vefat eden kişi sayısı ise 336 kişi oldu. İyileşen hasta sayısı ise tablolara 38.218 kişi olarak işlendi.







Fahrettin Koca; "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur." paylaşımı yaparak; vaka sayılarıyla test sayısının arasındaki farkı dile getirdi.