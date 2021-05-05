Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanı Koca'dan Uyarı Geldi! Vaka Sayıları Çakılmaya Başladı, Milyonlar Rahat Bir Nefes Aldı!
Ankara koronavirüs salgınında bir yıldır etkin bir şekilde koronavirüs salgını devam ediyor. 2020 yılının Mart ayından beri etkin bir şekilde düşüş ve artış yaşayan koronavirüs salgınında; vaka sayılarını azaltmak amacıyla kısa bir süre önce tam kapanma tedbirleri alınmıştı. Tam kapanmanın ilk günlerinde ise vaka sayılarındaki azalış belli bir şekilde kendini göstermeye başladı.
4 Mayıs koronavirüs tablosu ise dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 241.747 testten sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 28.997 kişi oldu. Hastanede tedavi görerek hastalığı yenmeye çalışan kişi sayısı 2.483 olurken vefat eden kişi sayısı ise 336 kişi oldu. İyileşen hasta sayısı ise tablolara 38.218 kişi olarak işlendi.
Fahrettin Koca; "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur." paylaşımı yaparak; vaka sayılarıyla test sayısının arasındaki farkı dile getirdi.
05 May 2021 - 09:05 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.