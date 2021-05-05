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- 05 May 2021 - 09:52 G: 05 May 2021 - 09:56

ASKİ Ankara Su Kesintileri 5 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 5 Mayıs 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ali Kurt
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Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, ilde yıl boyunca bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.  Başkentte su sistemlerinin sağlıklı işlemesi için yapılan bu çalışmalar esnasında planlı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan planlı su kesintilerinin hangi mahallelerde ve saat aralıklarında etkili olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma ile beraber evde daha sık vakit geçirmeye başlayan vatandaşlar, su kesintilerinin kendi ikamet ettikleri bölgelerde etkili olup olmayacağını merak ediyor. ASKİ vatandaşların mağdur olmaması için bakım ve onarım çalışmalarını asgari düzeyde gerçekleştirse de hangi mahallelerde kesinti yaşanacağı araştırma konusu olmaya devam ediyor.

05 May 2021 - 09:52 - Yaşam

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