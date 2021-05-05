Survivor İsmail İçini Batuhan'a Döktü! Öyle Dertleri Varmış Ki, Milyonlarda Onunla Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer İsmail...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'un dün akşam ekranlara yeni bölümü geldi. İletişim oyununu kazanmak için terler döken iki takımdan sadece bir takım bu oyunu kazanabildi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan yarışmanın son bölümünde ise nefesler tutuldu. İsmail ve Batuhan'ın dertlerini paylaşması ise izleyenleri hüngür hüngür ağlattı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm seyirci tarafından çok beğeniliyor. Finale sayılı günler kalmışken takımlar arasındaki mücadelenin hemen yanına bireysel mücadelelerde eklenmeye başladı. Oyun parkurları yarışmacıları zorlarken ödüllerde parkura yakışır bir biçimde artıyor.
Dün akşam ekranlara gelen başarılı yapımda ise Batuhan ve İsmail'in iletişim oyununu kazanmak için bir araya gelerek güçlerini birleştirmesi seyircilerin dikkatlerini üzerine topladı. Batuhan'ın "İletişimi özellikle İsmail için çok istiyorum. Onun yanında olmaktan ve destek olmaktan ise gurur duyuyorum" sözleri büyük takdir topladı.
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05 May 2021 - 09:53 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.