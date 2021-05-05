Survivor İsmail İçini Batuhan'a Döktü! Öyle Dertleri Varmış Ki, Milyonlarda Onunla Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer İsmail...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm seyirci tarafından çok beğeniliyor. Finale sayılı günler kalmışken takımlar arasındaki mücadelenin hemen yanına bireysel mücadelelerde eklenmeye başladı. Oyun parkurları yarışmacıları zorlarken ödüllerde parkura yakışır bir biçimde artıyor.

Dün akşam ekranlara gelen başarılı yapımda ise Batuhan ve İsmail'in iletişim oyununu kazanmak için bir araya gelerek güçlerini birleştirmesi seyircilerin dikkatlerini üzerine topladı. Batuhan'ın "İletişimi özellikle İsmail için çok istiyorum. Onun yanında olmaktan ve destek olmaktan ise gurur duyuyorum" sözleri büyük takdir topladı.



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