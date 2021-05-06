Masumlar Apartmanı'nda Esat ve Gülşen Öpüştü, Seyirciler Krizden Krize Girdi! Bu Sahne; Milyonları Ayağa Kaldırdı... "Yeter Artık" Diye Bağırıyorlar!

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerinde yer aldığı başarılı dizinin dün akşam ekranlara 32. bölümü geldi. Dizinin en heyecanlı sahnelerinden biriside Esat ve Gülben'in artık sevgili oldukları sahnelerdi. Esat'ın Gülben'e “Kız arkadaşım olur musun?” sorusunu sorması üzerine milyonlarca izleyici oturdukları yerden havalara uçtu. Peki, o sahnenin güzelliği sırasında göze batan detay neydi?

Gülben uzun bir süredir Esat'tan çok hoşlanıyordu hatta Esat için bir kişiyi dışarıya bile itmiş ve katil olduğunu düşünmüştü. Daha sonra ise Esat'tan vazgeçerek ondan uzaklaşma kararı almıştı. Esat ise Gülben'in içindeki güzelliği sonradan fark etti ve ondan hoşlanmaya başladı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise iki isim sevgili oldular.





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