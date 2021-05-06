Masumlar Apartmanı'nda Esat ve Gülşen Öpüştü, Seyirciler Krizden Krize Girdi! Bu Sahne; Milyonları Ayağa Kaldırdı... "Yeter Artık" Diye Bağırıyorlar!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın dün akşam ekranlara son bölümü geldi. Birbirinden farklı olaylar yaşanırken Esat ve Gülben'in yakınlaştığı anlar ise seyircide büyük bir şok etkisi yarattı. Dizinin seyircisi ikiliyi izlerken bir detay ise sinirlerin bozulmasına neden oldu. Dizi değil de yarışma izliyormuş hissi uyandıran o detay çileden çıkartı ve ardı arkası kesilmeyen binlerce yorumun gelmesine neden oldu.
Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerinde yer aldığı başarılı dizinin dün akşam ekranlara 32. bölümü geldi. Dizinin en heyecanlı sahnelerinden biriside Esat ve Gülben'in artık sevgili oldukları sahnelerdi. Esat'ın Gülben'e “Kız arkadaşım olur musun?” sorusunu sorması üzerine milyonlarca izleyici oturdukları yerden havalara uçtu. Peki, o sahnenin güzelliği sırasında göze batan detay neydi?
Gülben uzun bir süredir Esat'tan çok hoşlanıyordu hatta Esat için bir kişiyi dışarıya bile itmiş ve katil olduğunu düşünmüştü. Daha sonra ise Esat'tan vazgeçerek ondan uzaklaşma kararı almıştı. Esat ise Gülben'in içindeki güzelliği sonradan fark etti ve ondan hoşlanmaya başladı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise iki isim sevgili oldular.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
06 May 2021 - 20:11 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.