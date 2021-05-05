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- 05 May 2021 - 11:38 G: 05 May 2021 - 12:07

Survivor'dan Elendi, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Servetine Servet Katacak, Zenginlik İçinde Yüzecek! Bir Oyuncu Daha Survivor'dan Çıkıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasından kısa bir süre önce elenerek ayrılan İlayda Şeker'in elinden Acun Ilıcalı tuttu! Servetine servet katan güzel oyuncu şimdi Acun Ilıcalı sayesinde büyük işlerin altına imzasını atacak. Renkli ve sempatik bir kişiliği olmasından dolayı sezona adını altın harflerle yazdıran İlayda Şeker'in vedası ise sevenlerini derinden üzmüştü. Peki, İlayda Şeker nasıl servetine servet katacak?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilerek izlenen yarışmanın her bölümde seyirciler büyük bir heyecan yaşıyor. Birbirinden zorlu parkurların hemen yanında yarışmada bulunan isimlerin birbirleriyle tartışmaları da tansiyonların yükselmesine neden oluyor. Geçtiğimi haftalarda adaya veda eden isimlerden biri ise İlayda Şeker olmuştu. Acun Ilıcalı'yla girdiği renkli tartışmalardan Survivor yarışması boyunca çizgisini bozmayan güzel yarışmacısı şimdi değerlenmeye başlayacak. 

Yarışmadan ayrıldıktan bir hafta sonra eline telefonunu alan ve ilk kez dün paylaşım yapan Survivor yarışmacısı, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Adadan ayrılmadan Survivor yarışmasının geçen sezonunda yarışan isimlerle bir araya gelerek eğlenceli vakit geçiren İlayda Şeker, dikkatleri üzerine çekti.

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05 May 2021 - 11:38 Ankara- Popüler Haber

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