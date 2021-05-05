Survivor'dan Elendi, Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Servetine Servet Katacak, Zenginlik İçinde Yüzecek! Bir Oyuncu Daha Survivor'dan Çıkıyor!

Sevilerek izlenen yarışmanın her bölümde seyirciler büyük bir heyecan yaşıyor. Birbirinden zorlu parkurların hemen yanında yarışmada bulunan isimlerin birbirleriyle tartışmaları da tansiyonların yükselmesine neden oluyor. Geçtiğimi haftalarda adaya veda eden isimlerden biri ise İlayda Şeker olmuştu. Acun Ilıcalı'yla girdiği renkli tartışmalardan Survivor yarışması boyunca çizgisini bozmayan güzel yarışmacısı şimdi değerlenmeye başlayacak.

Yarışmadan ayrıldıktan bir hafta sonra eline telefonunu alan ve ilk kez dün paylaşım yapan Survivor yarışmacısı, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Adadan ayrılmadan Survivor yarışmasının geçen sezonunda yarışan isimlerle bir araya gelerek eğlenceli vakit geçiren İlayda Şeker, dikkatleri üzerine çekti.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>