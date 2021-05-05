Çin Başa Bela Olmaya Devam Ediyor! ABD Düşen Roketi Takibe Aldı, Amaç İnsanlara Zarar Vermemesi!

Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.

Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.