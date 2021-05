Sadakatsiz Ne Zaman Final Yapacak?

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi heyecan ve gerilim dolu bölümleri ile her hafta ekrana geliyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımın her bölümü merakla takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı senaryosu ile sevilen yapım her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Dizide yaşanan her gelişme sosyal medya mecralarında tartışma yaratırken, yeni bölümlerde yaşanacaklarda merakla bekleniyor. Her hafta çarşamba günleri ekrana gelen yapımla ilgili son olarak ise final iddiaları ortaya atıldı. Dizinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor.