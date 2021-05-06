Sadakatsiz Ne Zaman Final Yapacak?
Sadakatsiz Dizisi heyecan ve gerilim dolu bölümlerine son vermeye hazırlanıyor. Dizinin final tarihi belli oldu. Sizde Sadakatsiz hayranı ve final tarihini merak ediyorsanız haberimiz tam size göre. İşte detaylar...
Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi heyecan ve gerilim dolu bölümleri ile her hafta ekrana geliyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımın her bölümü merakla takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı senaryosu ile sevilen yapım her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Dizide yaşanan her gelişme sosyal medya mecralarında tartışma yaratırken, yeni bölümlerde yaşanacaklarda merakla bekleniyor. Her hafta çarşamba günleri ekrana gelen yapımla ilgili son olarak ise final iddiaları ortaya atıldı. Dizinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor.
06 May 2021 - 16:40 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.