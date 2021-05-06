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- 06 May 2021 - 16:40 G: 06 May 2021 - 16:56

Sadakatsiz Ne Zaman Final Yapacak?

Sadakatsiz Dizisi heyecan ve gerilim dolu bölümlerine son vermeye hazırlanıyor. Dizinin final tarihi belli oldu. Sizde Sadakatsiz hayranı ve final tarihini merak ediyorsanız haberimiz tam size göre. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi heyecan ve gerilim dolu bölümleri ile her hafta ekrana geliyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımın her bölümü merakla takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı senaryosu ile sevilen yapım her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Dizide yaşanan her gelişme sosyal medya mecralarında tartışma yaratırken, yeni bölümlerde yaşanacaklarda merakla bekleniyor. Her hafta çarşamba günleri ekrana gelen yapımla ilgili son olarak ise final iddiaları ortaya atıldı. Dizinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor.

06 May 2021 - 16:40 - Dizi Fragmanları

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