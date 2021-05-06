Etimesgut Belediyesi Esnafa 1200 lira nakdi destek ödemesi yapıyor! Esnafa 1200 lira nakdi destek başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa 1200 TL'lik nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Demirel, esnafa yapılacak nakdi yardımın yerel yönetimler açısından bir ilk olduğunun altını çizerek, "Esnafımızın ayakta kalması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Etimesgut Belediye Meclisi, Başkan Demirel başkanlığında esnafa yapılacak yardımı görüşmek için olağanüstü toplandı. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda yapılacak yardım hakkında bilgi veren Demirel, esnafa bu zor süreçte destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

Demirel, "Pandemi sürecinde belediye olarak dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yönelik önemli sosyal destekler sağlıyoruz. Esnafımız da pandemi sıkıntılı günler yaşıyor, tam kapanma günlerinde işyerini açamıyor. Birçok esnafımız yasada belirtilen dar gelirli grubuna girdi yani yıllık geliri y brüt asgari ücretin 2 kat altına geriledi. Böyle zor durumda kalan esnafımızı yalnız bırakamayız. Onların yanında olmamız elimizden geldiği kadarıyla, bütçe imkanlarımız ölçünde destek sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler ayni yardımda bulunabiliyor. Ancak tüm dünyayı etkisini alan bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Ortada da ciddi bir sağlık sorunu, bu sorunun beraberinde getirdiği olumsuzluklar var. Bu duruma seyirci kalamayız. Gerekli hukuki araştırmaları yaptık. Kriterlerimizi belirledik" dedi.

Demirel daha sonra; yapılacak nakdi yardımın hukuki dayanaklarını, yardım miktarını ve yararlanma şartlarını içeren Başkanlık Yazısı'nı ilgili komisyonlara havale etti. Komisyon raporu MHP, AK Parti ve CHP oylarıyla kabul edildi. İYİ Parti Grubundan 5 üye 'Belediyenin böyle bir yetkisi yok' diyerek çekimser oy kullandı. İşte yapılacak yardımın detayları:

ETİMESUT'TA İKAMET ŞARTI

1 Mayıs itibariyle Etimesgut'ta ikamet eden pandemi koşulları sebebiyle dar gelirli duruma düşen, gelir vergisi, kurumlar vergisi veya basit usulde vergilendirmeye tabi esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer işletme ve şirket sahipleri yardım kapsamına alındı.

1200 TL'LİK YARDIM 2020 yılına ait vergi matrahı, zararla kapatıldığı için hiç gösterilmeyen veya 2020 yılı brüt asgari ücretin 1 yıllık tutarı olan 35.316,00-TLyi geçmeyen tutarda vergi matrahı beyan eden; gelir vergisi, kurumlar vergisi veya basit usulde vergilendirmeye tabi esnaf bu destekten yararlanabilecek. Şartları taşıyan esnafa bin 200 TL nakdi yardım yapılacak.

GELİR GRUBU YÜKSEK ESNAF KAPSAM DIŞI

Faaliyet konusu kuyumculuk, inşaat şirketi ve müteahhitlik faaliyeti, döviz alım-satı bürosu, akaryakıt istasyonu ve akaryakıt alım-satım faaliyetleri, oto alım-satım galeri faaliyetleri olan esnaf ve işletmeciler veya şirket sosyal yardım kapsamı dışında bırakıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yardımlar, belediyenin www.etimesgut.bel.tr kurumsal web sitesindeki müracaat işlemleri kısmından, postayla ya da bizzat yapılabilecek. Müracaatta ikamet belgesi ve 2020 yılı vergi matrahını veya tahakkuk eden vergiyi gösterir vergi levhası belge sureti veya vergi tahakkuk evrakı istenecek. Sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerinin banka hesaplarına yapılacak.