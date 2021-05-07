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07 May 2021 - 10:45

Alev Alev Dizisinde Büyük Acı! Dün Yaşanan Sahne Her Şeyi Bitirdi.... Ozan Baktı, Ömer Çırpındı, Annesi...

Alev Alev dizisinde çok büyük acı! Dün ekranlara gelen 26. bölümde yaşananlar; izleyenleri resmen kaosa sürükledi. Ozan'ın son bakışları, Ömer'in çırpınışları ve annesinin hissetmesinin eş zamanlı olarak verildiği sahnede; izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Dün o sahne ekranlara gelirken, sosyal medyada birçok kişi yorum yaptı.