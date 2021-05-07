07 May 2021 - 10:45 Güncelleme: 07 May 2021 - 11:11
Alev Alev Dizisinde Büyük Acı! Dün Yaşanan Sahne Her Şeyi Bitirdi.... Ozan Baktı, Ömer Çırpındı, Annesi...
Alev Alev dizisinde çok büyük acı! Dün ekranlara gelen 26. bölümde yaşananlar; izleyenleri resmen kaosa sürükledi. Ozan'ın son bakışları, Ömer'in çırpınışları ve annesinin hissetmesinin eş zamanlı olarak verildiği sahnede; izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Dün o sahne ekranlara gelirken, sosyal medyada birçok kişi yorum yaptı.
Alev Alev dizisi, büyük bir heyecanla ekranlardaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Dün 26. bölümüyle birlikte ekranlara gelen dizide yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.