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- 07 May 2021 - 10:45 G: 07 May 2021 - 11:11

Alev Alev Dizisinde Büyük Acı! Dün Yaşanan Sahne Her Şeyi Bitirdi.... Ozan Baktı, Ömer Çırpındı, Annesi...

Alev Alev dizisinde çok büyük acı! Dün ekranlara gelen 26. bölümde yaşananlar; izleyenleri resmen kaosa sürükledi. Ozan'ın son bakışları, Ömer'in çırpınışları ve annesinin hissetmesinin eş zamanlı olarak verildiği sahnede; izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Dün o sahne ekranlara gelirken, sosyal medyada birçok kişi yorum yaptı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Alev Alev dizisi, büyük bir heyecanla ekranlardaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Dün 26. bölümüyle birlikte ekranlara gelen dizide yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. 

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07 May 2021 - 10:45 Ankara- Yaşam

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