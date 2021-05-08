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- 08 May 2021 - 17:19 G: 08 May 2021 - 17:20

Bakan Vedat Bilgin Bayram Öncesi Müjdeyi Verdi! Ücret Destekleri O Tarihte Hesapta!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Nisan ayında yapılacak olan Nakdi Ücret Desteğine ilişkin ödeme tarihini açıkladı. Bayram öncesi yapılacak ödemenin tarihi haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

08 May 2021 - 17:19 AA Ankara- Gündem

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