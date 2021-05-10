Kripto Para'da Türk Damgası Büyüyor! Formula 1'den Sonra Sırada İspanya Futbol Ligi!
Bitci Teknoloji büyümeye devam ediyor. Formula 1 anlaşması ile Türkiye'nin adını duyuran Bitçi.com şimdide de İspanya Futbol Federasyonu ile taraftar token projesini hayata geçiriyor. İşte detaylar...
Bitci Teknoloji ile İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Milli Takımı'na yönelik bir taraftar token geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Bitci Teknolojiden yapılan açıklamaya göre, 3+2 yıllık anlaşma kapsamında Bitci.com logosu, İspanya Milli Takımı'nın antrenman formalarında da yer alacak.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
İspanya'nın, tüm futbolseverlerin hayranlıkla takip ettiği bir takım olduğunu vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:
"Bitci Teknoloji olarak, kendi geliştirdiğimiz blockchainimizle İspanya Milli Takımı'nın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Daha önce Türkiye Basketbol Federasyonu ve McLaren Racing gibi kurumlarla yaptığımız anlaşmalarla, dünya basketbolunda ve Formula 1 organizasyonunda ilklere imza atmıştık. İspanya Futbol Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşma kapsamında, bu kez de dünya futbolunda ilk kez bir milli takım, taraftar token projesini hayata geçirmiş olacak. Bu doğrultuda, söz konusu iş birliğini Bitci Teknoloji'nin küresel yolculuğu için de bir milat olarak görüyoruz. Ortaya koydukları bu değerli vizyon için de başta İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Luis Manuel Rubiales Bejar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum."
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise "Teknolojinin sınırında olmak bir onur ve Bitci ile olan bu ortaklık, dünya çapında İspanya Milli Takımı taraftarlarıyla daha fazla sinerji ve bağ kurmaya devam etmemizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.