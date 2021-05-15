Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor...

Her gün farklı farklı olaylara dayanarak seyircisini kendisine çeken Müge Anlı herkesi şok içinde bıraktı. 2013 yılında feci bir şekilde ölü bulunan Nezen Germiyen cinayeti halen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşuluyor. 13 yaşında bir cinayete kurban gittiği düşünülen Nezen’in ailesi ise olayın bir an önce çözülmesini istiyorken canlı yayına gelen telefon şok etkisi yarattı.

Lütfiye Gündüz olayında milyonlar kaybın bulunmasını isterken Nezen Germiyen cinayetinde de ortak noktalar bulunuyor. Boşandığı eşi ve 28 yaşındaki sevgilisi tarafından fuhuşa zorlanan ve birçok erkekle birlikte olan kadın yıllardır ortada yok. Canlı yayına izleyin bir isim ise daha fazla vicdan azaı çekmek istemedi ve konu hakkında tüm bildiklerini anlatma kararı aldı. Peki, neler dedi?



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