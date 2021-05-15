Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 May 2021 - 20:22 G: 15 May 2021 - 21:15

Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor...

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında stüdyo buz kesti. Müge Anlı ise canlı yayına bağlanıp şok itirafta bulunan ismin sözlerini duyunca korkudan adeta titredi. Sabırsızlanan ve olayların hemen anlatılmasını isteyen Müge Anlı, canlı yayına bağlanan isme sert çıkarak; “Hadi be kardeşim, sen hep böyle mi konuşuyorsun! Anlat şunu hemen!” yorumunda bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her gün farklı farklı olaylara dayanarak seyircisini kendisine çeken Müge Anlı herkesi şok içinde bıraktı. 2013 yılında feci bir şekilde ölü bulunan Nezen Germiyen cinayeti halen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşuluyor. 13 yaşında bir cinayete kurban gittiği düşünülen Nezen’in ailesi ise olayın bir an önce çözülmesini istiyorken canlı yayına gelen telefon şok etkisi yarattı.

Lütfiye Gündüz olayında milyonlar kaybın bulunmasını isterken Nezen Germiyen cinayetinde de ortak noktalar bulunuyor. Boşandığı eşi ve 28 yaşındaki sevgilisi tarafından fuhuşa zorlanan ve birçok erkekle birlikte olan kadın yıllardır ortada yok. Canlı yayına izleyin bir isim ise daha fazla vicdan azaı çekmek istemedi ve konu hakkında tüm bildiklerini anlatma kararı aldı. Peki, neler dedi?

Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

15 May 2021 - 20:22 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Ne Zaman Başlıyor? 14 Mayıs Neden Yayınlanmadı? Müge Anlı Yeni Bölümü mask
Müge Anlı Ne Zaman Başlıyor? 14 Mayıs Neden Yayınlanmadı? Müge Anlı Yeni Bölümü
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 14 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 14 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Yayından Kaldırıldı! ATV Olaya El Attı, Artık Kayıplar Bulunmayacak! ATV Binlerce Ailenin Boynunu Bükük Bıraktı! mask
Müge Anlı Yayından Kaldırıldı! ATV Olaya El Attı, Artık Kayıplar Bulunmayacak! ATV Binlerce Ailenin Boynunu Bükük Bıraktı!
Müge Anlı'yı Buz Kesti! Canlı Yayında Resmen Atak Geçirdi, Dondu Kaldı! O İtiraf Herkesi Darmaduman Etti! "Yazıklar Olsun" mask
Müge Anlı'yı Buz Kesti! Canlı Yayında Resmen Atak Geçirdi, Dondu Kaldı! O İtiraf Herkesi Darmaduman Etti! "Yazıklar Olsun"
Müge Anlı'da Canlı Yayında Bir Aile Paramparça Oldu! Milyonlar Dona Kaldı, Her Şey Canlı Canlı Yaşandı! Henüz 15 Yaşında Bir Kız, Acılı Bir Aile... mask
Müge Anlı'da Canlı Yayında Bir Aile Paramparça Oldu! Milyonlar Dona Kaldı, Her Şey Canlı Canlı Yaşandı! Henüz 15 Yaşında Bir Kız, Acılı Bir Aile...
Müge Anlı Aşık Mı Oldu? Sosyal Medya Hesabından Yaptığı O Paylaşım Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 1 Saat İçerisinde… mask
Müge Anlı Aşık Mı Oldu? Sosyal Medya Hesabından Yaptığı O Paylaşım Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Sadece 1 Saat İçerisinde…
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'nın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Yıllarca Gizledi, Ortaya Çıkarmadı! Tüm Gizem Bozuldu, Milyonlar Dondu Kaldı! mask
Müge Anlı'nın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Yıllarca Gizledi, Ortaya Çıkarmadı! Tüm Gizem Bozuldu, Milyonlar Dondu Kaldı!
Müge Anlı’dan Takdire Şayan Hareket! O Hamle Karşısında Esra Erol Dondu Kaldı! Az Çok Demedi, Tam Tamına 500 Aileye… mask
Müge Anlı’dan Takdire Şayan Hareket! O Hamle Karşısında Esra Erol Dondu Kaldı! Az Çok Demedi, Tam Tamına 500 Aileye…
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İZLE! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İZLE!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları mask
2021'e Damga Vuran ve Servet Kazandıran 4 Kripta Para! İşte O Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Artış Oranları
Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı... mask
Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı...
Müge Anlı Resmen Mosmor Oldu! Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor... mask
Müge Anlı Resmen Mosmor Oldu! Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor...
Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor! mask
Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor!
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu! mask
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu!
İbrahim Tatlıses Bu Görüntü Karşısında Donakalacak! Canlı Yayında Hakaret Etmişti, O İsim Harekete Geçti ve Hamlesini Yaptı! mask
İbrahim Tatlıses Bu Görüntü Karşısında Donakalacak! Canlı Yayında Hakaret Etmişti, O İsim Harekete Geçti ve Hamlesini Yaptı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status