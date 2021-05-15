Müge Anlı Canlı Yayında Aniden Gelen O İtiraf Rengini Değiştirdi... Milyonlar; "Utanması Gereken Sen Değilsin Kızım" Dedi! Çalkalanıyor...
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında stüdyo buz kesti. Müge Anlı ise canlı yayına bağlanıp şok itirafta bulunan ismin sözlerini duyunca korkudan adeta titredi. Sabırsızlanan ve olayların hemen anlatılmasını isteyen Müge Anlı, canlı yayına bağlanan isme sert çıkarak; “Hadi be kardeşim, sen hep böyle mi konuşuyorsun! Anlat şunu hemen!” yorumunda bulundu.
Her gün farklı farklı olaylara dayanarak seyircisini kendisine çeken Müge Anlı herkesi şok içinde bıraktı. 2013 yılında feci bir şekilde ölü bulunan Nezen Germiyen cinayeti halen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşuluyor. 13 yaşında bir cinayete kurban gittiği düşünülen Nezen’in ailesi ise olayın bir an önce çözülmesini istiyorken canlı yayına gelen telefon şok etkisi yarattı.
Lütfiye Gündüz olayında milyonlar kaybın bulunmasını isterken Nezen Germiyen cinayetinde de ortak noktalar bulunuyor. Boşandığı eşi ve 28 yaşındaki sevgilisi tarafından fuhuşa zorlanan ve birçok erkekle birlikte olan kadın yıllardır ortada yok. Canlı yayına izleyin bir isim ise daha fazla vicdan azaı çekmek istemedi ve konu hakkında tüm bildiklerini anlatma kararı aldı. Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.