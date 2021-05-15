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15 May 2021 - 20:17

Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor!

Burak Özçivit'le son derece mutlu bir evliliğe sahip olan ve uzun zamandır piyasadan uzaklaşan, magazin gündeminde görünmeyen Fahriye Evcen, son 1 aydır muhteşem bir geri dönüş yaptı. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer almayı başaran Evcen; Hande Erçel'e kaptırdığı tahtını alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 11.7 milyon takipçisi bulunan Evcen, bayram paylaşımıyla birlikte; bu kapışmaya resmen son noktayı koydu.