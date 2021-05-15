Hande Erçel Eridi Gitti! Fahriye Evcen Tek Gönderisiyle Piyasadan Sildi Attı... Fahriye - Hande Kapışması Son Hızla Devam Ediyor!
Burak Özçivit'le son derece mutlu bir evliliğe sahip olan ve uzun zamandır piyasadan uzaklaşan, magazin gündeminde görünmeyen Fahriye Evcen, son 1 aydır muhteşem bir geri dönüş yaptı. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer almayı başaran Evcen; Hande Erçel'e kaptırdığı tahtını alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 11.7 milyon takipçisi bulunan Evcen, bayram paylaşımıyla birlikte; bu kapışmaya resmen son noktayı koydu.
Fahriye Evcen, paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla birlikte Instagram'ı resmen yaktı! Fotoğrafa gelen alev emojili yorumların sayısı, normal yorumları geçti. Bornozlu pozuyla "mutlu bayramlar" dileyen Fahriye Evcen, uzun zaman görünmemesi ve çocuğuna kendini vermesiyle birlikte kaptırdığı 1. sıra fenomenlik tacını, geri almak için oldukça aktif bir şekilde ilerliyor ve bunu başarıyor. Evcen'in son paylaşımı da oldukça yaklaştığını kanıtladı! Peki, Evcen ne paylaştı?
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.