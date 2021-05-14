MotoGP'de Heyecan Yüksek! Sırada Fransa!
2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan pandemiye rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun 5. yarışı Fransa'da start alaca. İşte detaylar...
2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'siyle sürecek.
Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak.
Yarış ise 16 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Monster Energy Yamaha pilotu Maverick Vinales, Doha ve Portekiz Grand Prix'lerini takım arkadaşı Fabio Quartararo, İspanya Grand Prix'sini ise Ducati Lenovo'dan Jack Miller kazandı.
Fransa'daki 5. yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 66 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 64
3. Maverick Vinales (İspanya): 50
4. Joan Mir (İspanya): 49
5. Johann Zarco (Fransa): 48
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.