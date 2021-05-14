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14 May 2021 - 17:50

MotoGP'de Heyecan Yüksek! Sırada Fransa!

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan pandemiye rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun 5. yarışı Fransa'da start alaca. İşte detaylar...