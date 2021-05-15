Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyhası Kıyafetlerini Çıkarıp Poz Verdi! Hilal Altınbilek O Pozuyla Sosyal Medyayı Resmen Yaktı...

ATV ekranlarında uzun zamandır yayında olan ve ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, başarılı oyunculuğuyla birlikte güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçi sayısına ulaşarak büyük bir başarı altına imza atan Altınbilek, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmuş durumda. Güzel oyuncunun son paylaştığı kıyafetlerini çıkardığı fotoğraf ise kafaları tamamen karıştırdı. Sabah'ın haberine göre Altınbilek'in bu fotoğrafından sonra "göğüslerine silikon mu taktırdı?" Sorusu akıllara geldi.