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- 15 May 2021 - 18:04 G: 15 May 2021 - 18:46

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyhası Kıyafetlerini Çıkarıp Poz Verdi! Hilal Altınbilek O Pozuyla Sosyal Medyayı Resmen Yaktı...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, kıyafetlerini çıkarıp poz verdi. Söz konusu pozu sosyal medyayı resmen yaktı. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri; "Bak sen Züleyha'ya" tarzında yorumlar yaptı. İşte o kıyafetlerini çıkarıp verdiği poz...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında uzun zamandır yayında olan ve ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, başarılı oyunculuğuyla birlikte güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçi sayısına ulaşarak büyük bir başarı altına imza atan Altınbilek, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmuş durumda. Güzel oyuncunun son paylaştığı kıyafetlerini çıkardığı fotoğraf ise kafaları tamamen karıştırdı. Sabah'ın haberine göre Altınbilek'in bu fotoğrafından sonra "göğüslerine silikon mu taktırdı?" Sorusu akıllara geldi. 

15 May 2021 - 18:04 Ankara- Yaşam

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