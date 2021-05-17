Mucize Doktor Finale Giderken Müjdeyi Verdi! Nazlı Çılgına Çevirdi, Hastaneye Ayağa Kalktı! Ali’yle Birlikte Olup…

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal gibi birbirinden başarılı isimler yer alan dizinin her bölümü çok konuşulanlar arasına giriyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni olan dizi her bölümünde ise heyecanı yükseltiyor. Kısa bir süre önce ise MF Yapım sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı.

MF Yapım, “Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…” notunu düşerek bir paylaşım yaptı.



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