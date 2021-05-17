Mucize Doktor Finale Giderken Müjdeyi Verdi! Nazlı Çılgına Çevirdi, Hastaneye Ayağa Kalktı! Ali’yle Birlikte Olup…
FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladığı günden beri dikkatleri üzerine çekmiş olan Mucize Doktor dizisinin 64. Bölümü ise kısa bir süre önce final bölümü olarak açıklandı. 62. Bölümü Perşembe günü ekranlara gelecek olan dizide ise Nazlı hastaneyi ayağa kaldıracak. Müjdeyi duyuran dizi ise izleyenleri şok içerisinde bıraktı!
Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal gibi birbirinden başarılı isimler yer alan dizinin her bölümü çok konuşulanlar arasına giriyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni olan dizi her bölümünde ise heyecanı yükseltiyor. Kısa bir süre önce ise MF Yapım sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı.
MF Yapım, “Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…” notunu düşerek bir paylaşım yaptı.
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17 May 2021 - 21:27 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.