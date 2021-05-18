Defne Samyeli’nin Kızı Mini Saten Geceliğiyle Nefesleri Kesti! Görenler Hayran Kaldı, ‘Alevli’ Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Seni Görünce Evdekine…”

Akıncı dizisinde rol aldıktan hemen sonra Doğu Demirkol’un hem yönetmenliğini yaptığı hem de oyuncu olarak yer aldığı, başrollerinde Ege Kökenli, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Yağmur Gülveren gibi isimlerin bulunduğu projede Deniz Kızı karakterine hayat vermişti. Güzelliğiyle bir kez daha kendisini hayran bıraktıran Deren Talu ise son paylaşımıyla nefesleri kesti.

Belinin inceliğini ve fiziğinin düzgünlüğünü ortaya koyan bir gecelik giyerek ayna önünde poz veren Deren Talu’ya alevli yorumlar ve övgüler peş peşe geldi. 357 bin takipçisi olan Deren Talu, makyajsız ve ev haliyle büyük beğeni topladı. Doğal güzel olduğunu gösteren Deren Talu, çok beğenildi. Peki, Deren Talu’nun mini sayen geceliği nasıldı?



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