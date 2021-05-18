Defne Samyeli’nin Kızı Mini Saten Geceliğiyle Nefesleri Kesti! Görenler Hayran Kaldı, ‘Alevli’ Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Seni Görünce Evdekine…”
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, dikkatleri üzerine topladı. Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Deren Talu, mini sten geceliğiyle nefesleri kesti. Görenlerin hayran kaldığı bu poza ise binlerce alev emojisi geldi. Yorumlar kısmında alevler dans ederken öne çıkan bir yorum ise şok etkisi yarattı.
Akıncı dizisinde rol aldıktan hemen sonra Doğu Demirkol’un hem yönetmenliğini yaptığı hem de oyuncu olarak yer aldığı, başrollerinde Ege Kökenli, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Yağmur Gülveren gibi isimlerin bulunduğu projede Deniz Kızı karakterine hayat vermişti. Güzelliğiyle bir kez daha kendisini hayran bıraktıran Deren Talu ise son paylaşımıyla nefesleri kesti.
Belinin inceliğini ve fiziğinin düzgünlüğünü ortaya koyan bir gecelik giyerek ayna önünde poz veren Deren Talu’ya alevli yorumlar ve övgüler peş peşe geldi. 357 bin takipçisi olan Deren Talu, makyajsız ve ev haliyle büyük beğeni topladı. Doğal güzel olduğunu gösteren Deren Talu, çok beğenildi. Peki, Deren Talu’nun mini sayen geceliği nasıldı?
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18 May 2021 - 16:28 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.