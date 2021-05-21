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- 21 May 2021 - 14:56 G: 21 May 2021 - 15:00

Eurovision'da Türkiye'yi Temsil Eden Hadise'den İlginç Açıklama!

Eurovision sahnesinde Türkiye’yi daha önce temsil etmiş olan Hadise hem özel hayatı hem de başarılı kariyeriyle sıkça gündeme geliyor. Takipçilerin her an yakın markajında bulunan Hadise’nin son itirafı ise yeniden magazin gündeminin odak konusu haline dönüşüyor. Katıldığı bir radyo programında samimi itiraflarda bulunan güzel sanatçı, bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Hadise neyi itiraf etti? Hadise Kaan Yıldırım aşkında son durum ne? İşte detaylar...

Ali Kurt
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Geçtiğimiz günlerde aile ziyareti için Belçika’ya giden Hadise orada bir radyo programına katılmıştı. Katıldığı programda yaptığı açıklamalarla iki ülkenin de magazin gündemine oturan Hadise, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren güzel şarkıcı, Belçika ziyaretinde ilginç açıklamalarda bulundu. MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, samimi itiraflarla gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı programda konuşan Hadise, "Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.

21 May 2021 - 14:56 - Magazin

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