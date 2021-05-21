Eurovision'da Türkiye'yi Temsil Eden Hadise'den İlginç Açıklama!

Geçtiğimiz günlerde aile ziyareti için Belçika’ya giden Hadise orada bir radyo programına katılmıştı. Katıldığı programda yaptığı açıklamalarla iki ülkenin de magazin gündemine oturan Hadise, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren güzel şarkıcı, Belçika ziyaretinde ilginç açıklamalarda bulundu. MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, samimi itiraflarla gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı programda konuşan Hadise, "Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.