Mucize Doktor Dizisi Final Oluyordu, Son Anda Döndü! Sen Çal Kapımı Dizisiyle Birleşme Kararı Aldı! Ali Vefa ve Ferman Hoca Köşeyi Döndü! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı ve Mucize Doktor dizisinin yapımcılığını bilindiği üzere MF Yapım üstleniyor. Birbirinden başarılı yapımlara imzasını atan MF Yapım, Mucize Doktor’un en sevilen iki doktorunu ise Sen Çal Kapımı dizisine taşımaya karar verdi. Bunun üzerine hem Sen Çal Kapımı sevenleri hem de Mucize Doktor sevenleri büyük bir heyecan duymaya başladı!

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi 9 Haziran günü ekranlara yeniden gelecek. Mucize Doktor dizisi ise 1 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Sevilen iki dizinin kaderi ise bir noktada birleşecek. Peki, nasıl olacak?



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