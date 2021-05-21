Mucize Doktor Dizisi Final Oluyordu, Son Anda Döndü! Sen Çal Kapımı Dizisiyle Birleşme Kararı Aldı! Ali Vefa ve Ferman Hoca Köşeyi Döndü! Neler Oluyor?
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Mucize Doktor final olmuyor! Sen Çal Kapımı dizisinin başlamasına günler kala büyük bir gelişme yaşandı. Söz konusu olan iki isim ise resmen köşeyi döndü! Dengeleri değiştiren kararının ise MF yapım tarafından gelecek haftalarda bildirileceği duyuruldu! Peki, neler oluyor?
Sen Çal Kapımı ve Mucize Doktor dizisinin yapımcılığını bilindiği üzere MF Yapım üstleniyor. Birbirinden başarılı yapımlara imzasını atan MF Yapım, Mucize Doktor’un en sevilen iki doktorunu ise Sen Çal Kapımı dizisine taşımaya karar verdi. Bunun üzerine hem Sen Çal Kapımı sevenleri hem de Mucize Doktor sevenleri büyük bir heyecan duymaya başladı!
Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi 9 Haziran günü ekranlara yeniden gelecek. Mucize Doktor dizisi ise 1 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Sevilen iki dizinin kaderi ise bir noktada birleşecek. Peki, nasıl olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.