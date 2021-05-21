Sen Çal Kapımı Dizisinde Skandal Leyla İle Mecnun Olayı! Sadece 10 Kişi Fark Etti, Baskın Düzelendi! Akın Akın Gidiliyor! Değeri…

9 Haziran itibariyle ekranlardaki yerini alacak olan Sen Çal Kapımı dizisinde Leyla İle Mecnun dizisinde yer alan ve Mecnun ve ailesinin oturduğu ev aslında Eda ve ailesinin oturduğu ev olarak ortaya çıktı! Dizide her ne kadar şirin bir ev olarak görünse bile değeri öğrenenler ise şok içerisinde kaldı. Peki, Eda ve ailesinin oturduğu ev nerede? Değeri ne kadar?

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon için fragmanı ise resmen yayınlandı. Yeni sezonda çekimler nerede devam edecek henüz bilinmese bile ilk sezon için mekanlar, eşyalar ve kıyafetler seyircilerin dikkatini çekmişti! Peki, ev nerede?



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