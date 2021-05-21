Sen Çal Kapımı Dizisinde Skandal Leyla İle Mecnun Olayı! Sadece 10 Kişi Fark Etti, Baskın Düzelendi! Akın Akın Gidiliyor! Değeri…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde skandal Leyla İle Mecnun detayı ortaya çıktı! Milyonlarca izleyicisi olmasına rağmen sadece 10 kişi bunu fark edebildi! Fark eden kişiler ise sosyal medya üzerinden paylaşım yapınca bulunan yere resmen akın edildi! Birçok kişi ev sahibini bile bulup fiyatını öğrenmek istedi! Ortaya ise adeta bir servet çıktı! Neler oluyor?
9 Haziran itibariyle ekranlardaki yerini alacak olan Sen Çal Kapımı dizisinde Leyla İle Mecnun dizisinde yer alan ve Mecnun ve ailesinin oturduğu ev aslında Eda ve ailesinin oturduğu ev olarak ortaya çıktı! Dizide her ne kadar şirin bir ev olarak görünse bile değeri öğrenenler ise şok içerisinde kaldı. Peki, Eda ve ailesinin oturduğu ev nerede? Değeri ne kadar?
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon için fragmanı ise resmen yayınlandı. Yeni sezonda çekimler nerede devam edecek henüz bilinmese bile ilk sezon için mekanlar, eşyalar ve kıyafetler seyircilerin dikkatini çekmişti! Peki, ev nerede?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.