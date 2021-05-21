Kırmızı Oda'nın Yeni Delikanlı Sadisi Baygınlık Yaşattı! Kırmızı Oda Delikanlı Sadi Gençliğini Canlandıran İsim Kim? Duyunca Şok Olacaksınız...
Kırmızı Oda Delikanlı Sadi'nin Gençliğini Kim Canlandırıyor? TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Kırmızı Oda'da en dikkat çeken karakterlerden biri de Delikanlı Sadi olarak kendini gösteriyor. Özellikle son birkaç ay içerisinde Delikanlı Sadi karakteri oldukça öne çıkmış durumda. Dizide Sadi'nin gençliğini canlandıracak isim ise resmen izleyenlere baygınlık geçirtti. İşte o isim!
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Kırmızı Oda'nın en dikkat çeken oyuncularının ilk sırasında kesinlikle Delikanlı Sadi yer alıyor. Usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın çok yüksek seviye bir oyunculuk başarısıyla yansıttığı Sadi karakteri; son birkaç ayda dizinin en popüler karakteri haline geldi. İnsanlar artık Petekkaya'ya gerçek hayatında da Sadi diyorlar. Oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncunun hayat verdiği Sadi karakteri için izleyenlere oldukça duygusal anlar yaşatılırken, çocukluk döneminde yaşanan hikayelerin bittiği öğrenildi. Sadi'nin bu kez gençlik yılları ekranlara verilecek. Verilecek verilmesine fakat; o isim herkesi şaşkına çevirecek! İşte Delikanlı Sadi'nin gençliğini canlandıracak o isim!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.