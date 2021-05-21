Kırmızı Oda'nın Yeni Delikanlı Sadisi Baygınlık Yaşattı! Kırmızı Oda Delikanlı Sadi Gençliğini Canlandıran İsim Kim? Duyunca Şok Olacaksınız...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Kırmızı Oda'nın en dikkat çeken oyuncularının ilk sırasında kesinlikle Delikanlı Sadi yer alıyor. Usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın çok yüksek seviye bir oyunculuk başarısıyla yansıttığı Sadi karakteri; son birkaç ayda dizinin en popüler karakteri haline geldi. İnsanlar artık Petekkaya'ya gerçek hayatında da Sadi diyorlar. Oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncunun hayat verdiği Sadi karakteri için izleyenlere oldukça duygusal anlar yaşatılırken, çocukluk döneminde yaşanan hikayelerin bittiği öğrenildi. Sadi'nin bu kez gençlik yılları ekranlara verilecek. Verilecek verilmesine fakat; o isim herkesi şaşkına çevirecek! İşte Delikanlı Sadi'nin gençliğini canlandıracak o isim!

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