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- 21 May 2021 - 23:45 G: 22 May 2021 - 00:00

Kırmızı Oda'nın Yeni Delikanlı Sadisi Baygınlık Yaşattı! Kırmızı Oda Delikanlı Sadi Gençliğini Canlandıran İsim Kim? Duyunca Şok Olacaksınız...

Kırmızı Oda Delikanlı Sadi'nin Gençliğini Kim Canlandırıyor? TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Kırmızı Oda'da en dikkat çeken karakterlerden biri de Delikanlı Sadi olarak kendini gösteriyor. Özellikle son birkaç ay içerisinde Delikanlı Sadi karakteri oldukça öne çıkmış durumda. Dizide Sadi'nin gençliğini canlandıracak isim ise resmen izleyenlere baygınlık geçirtti. İşte o isim!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Kırmızı Oda'nın en dikkat çeken oyuncularının ilk sırasında kesinlikle Delikanlı Sadi yer alıyor. Usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın çok yüksek seviye bir oyunculuk başarısıyla yansıttığı Sadi karakteri; son birkaç ayda dizinin en popüler karakteri haline geldi. İnsanlar artık Petekkaya'ya gerçek hayatında da Sadi diyorlar. Oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncunun hayat verdiği Sadi karakteri için izleyenlere oldukça duygusal anlar yaşatılırken, çocukluk döneminde yaşanan hikayelerin bittiği öğrenildi. Sadi'nin bu kez gençlik yılları ekranlara verilecek. Verilecek verilmesine fakat; o isim herkesi şaşkına çevirecek! İşte Delikanlı Sadi'nin gençliğini canlandıracak o isim!

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21 May 2021 - 23:45 Ankara- Yaşam

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