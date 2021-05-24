Müge Anlı’da Skandal Cinayet İtirafı! Bir Cinayet, İki Kayıp, Üç Kadın! Eski Eşi Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Stüdyodaki O İsim…
ATV ekranlarında en sevilen Müge Anlı İle Tatlı Sert’te skandal bir cinayet itirafı eski eşi her şeyi tek tek açıkladı. Dengeleri değiştirecek açıklamalara yer veren eski eş Duran Bey, “Ben artık her şeyi anlatacağım. Aldığım tehditlerden bıktım usandım. Ailem için yapacağım. Benim arkamda Müge Anlı var” sözlerini dile getirerek skandal açıklamasına yer verdi.
Yıllar önce bir şehirde 3 kadın esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Bir kadının cinayete kurban gittiği tek tek açıklanırken; 2 kadının ise cinayete kurban gittiği yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Daha önce stüdyoda da yer almış bir ismin cinayet işlediğini dile getiren Duran Bey, skandala imzasını attı.
Duran Bey, canlı yayında; “O benim eski karım, çocuklarımın anası. Bildiğim her şeyi açıklayacağım. O isim canlı yayında beni tehdit etmişti, hepiniz gördünüz. “Benim 9 kardeşim var seni öldürürler” demişti benimde elim kolum birbirine girmişti. Dizlerim titredi o an ama hatamdan döndüm. Artık 100 kişi gelip dövsün bildiğim her şeyi açıklayacağım” sözlerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.