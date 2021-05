Müge Anlı’da Skandal Cinayet İtirafı! Bir Cinayet, İki Kayıp, Üç Kadın! Eski Eşi Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Stüdyodaki O İsim…

Yıllar önce bir şehirde 3 kadın esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Bir kadının cinayete kurban gittiği tek tek açıklanırken; 2 kadının ise cinayete kurban gittiği yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Daha önce stüdyoda da yer almış bir ismin cinayet işlediğini dile getiren Duran Bey, skandala imzasını attı.

Duran Bey, canlı yayında; “O benim eski karım, çocuklarımın anası. Bildiğim her şeyi açıklayacağım. O isim canlı yayında beni tehdit etmişti, hepiniz gördünüz. “Benim 9 kardeşim var seni öldürürler” demişti benimde elim kolum birbirine girmişti. Dizlerim titredi o an ama hatamdan döndüm. Artık 100 kişi gelip dövsün bildiğim her şeyi açıklayacağım” sözlerini dile getirdi.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>