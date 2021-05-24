Fatih Tezcan'a Kötü Haber! Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
Zaman zaman sivri dilli yorumları ile gündem olan, Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında ki düşünce ve sözleri ile tepki çeken Fatih Tezcan'a soruşturma açıldı. Soruşturma sebebinin istinaf mahkemesi hakimleri için yapmış olduğu yorumlar olduğu bildirildi. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, istinaf mahkemesi üyelerine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter'dan "Fatih Tezcan" kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6/1 ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 277. maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Evinde arama yapıldı
Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan’ın evinde arama yaptı. Aramada dijital materyallere el konuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.