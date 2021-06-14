Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliği! Müjgan Karakterinin Diziden Neden Ayrıldığı Resmen Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında...

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü ekranlara geldi. Ekranlara gelen bölümde ise seyirciler üzüntüden adeta çöktü! Kısa bir süre sonra sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ekranlara gelen her bölüm heyecanı artıyor.

Dizinin son bölümünde ise içleri tir tir titretecek bir veda resmen yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu olan bir ismin vedası gerçekleşti. Uzun bir süredir diziye veda edeceği konuşulan ismin vedası ise çıkan iddiaları doğrular nitelikte oldu. Peki, diziye kim veda etti?



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