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- 14 Haz 2021 - 18:57 G: 14 Haz 2021 - 19:08

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliği! Müjgan Karakterinin Diziden Neden Ayrıldığı Resmen Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Bir Zamanlar Çukurova dizisinde televizyon dünyasının en acı vedası gerçekleşti! İzleyenlerin içi titredi, ağlayacak göz yaşının kalmadığı dizide, Hünkar’ın vedasından sonra en ağır veda o isimle birlikte gerçekleşti. Sosyal medyada ise “İzlerken kalp krizi geçirdim, çok üzüldüm” sözleri arka arkaya geldi.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü ekranlara geldi. Ekranlara gelen bölümde ise seyirciler üzüntüden adeta çöktü! Kısa bir süre sonra sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ekranlara gelen her bölüm heyecanı artıyor.

Dizinin son bölümünde ise içleri tir tir titretecek bir veda resmen yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu olan bir ismin vedası gerçekleşti. Uzun bir süredir diziye veda edeceği konuşulan ismin vedası ise çıkan iddiaları doğrular nitelikte oldu. Peki, diziye kim veda etti?

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14 Haz 2021 - 18:57 Ankara- Yaşam

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