Ankara'da Evlenecek Çiftlere SMA testi Ücretsiz! Ankara SMA testi için nereye, nasıl başvurulur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurusunu yaptığı ve yeni evlenecek vatandaşlara sağlanacak ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi desteğine genç çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık bir ayda 430 çift test yaptırmak için başvuruda bulunurken, “https://forms.ankara.bel.tr/smatesti” adresi üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor.

Toplum sağlığını önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yeni evlenecek çiftlere ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi desteğine Başkentli çiftler yoğun ilgi gösteriyor.

Başkent Üniversitesi ile 25 Şubat tarihinde yapılan protokol ve Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında oy birliği ile alınan karar sonrası sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile test başvuru sürecinin başladığını açıklayan Yavaş, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Başkent’te SMA hastalığının önüne geçerek bir adım attık. Ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz” dedi.

TEST ÜCRETİNİ BÜYÜKŞEHİR KARŞILIYOR

Başkan Yavaş’ın 21 Nisan tarihinde yaptığı duyurunun ardından “https://forms.ankara.bel.tr/smatesti” adresi üzerinden bugüne kadar 430 yeni evlenecek çift başvuruda bulunurken, test işlemleri Ramazan Bayramı ve tam kapanma sürecinin ardından başlatıldı.

Protokol kapsamında SMA hastalığının teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılı sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA SMA TESTİ İÇİN ÇAĞRI

Yeni evlenecek çiftlerin ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecinin devam ettiğini ve genç çiftlerin SMA testi konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş öncülüğünde her hemşehrimizin can sağlığını önemsiyoruz. Ankaralıların her derdiyle hemhal olarak, iyilik bulaşıcıdır sloganıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla hareket eden belediyemiz bugüne kadar yalnızca tedavi edici önlemlerle kontrol altına alınmak istenen SMA hastalığını önlemek ve mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için Başkent Üniversitesi ile protokol yaptı. Buna göre evlenecek Ankaralı genç çiftlerimiz https://forms.ankara.bel.tr/smatesti üzerinden başvurmaları halinde ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmek üzere Başkent Üniversitesine yönlendirilecektir. SMA hastalığı ciddi bir hastalık. Tedavi yüksek ücretlerle yapılabiliyor. Bundan kurtulmanın yolu SMA testini yaptırabilmek. Yeni evlenecek çiftlere bu testi öneriyor ve testi yaptırmalarını istiyoruz.”

TESTLER YAPILMAYA BAŞLANDI, BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

SMA hastalığının pahalı ve zor bir hastalık süreci olduğunun altını çizen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Şahin ise şu bilgileri verdi:

“SMA hastalığı toplumda yaklaşık on binde bir sıklıkta gözlenen ancak taşıyıcılığı oldukça yüksek bir hastalık. Önemli bir toplum sağlığı sorunu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi Rektörlüğü beraber bir toplumsal sağlık projesi başlattı. Bu proje kapsamında biz evlilik öncesinde eşlerden birine test uygulayacak şekilde projeyi yürüteceğiz. Bu süreçte gelen eşlerden kan örneği alarak bundan DNA izolasyonu yapıp sadece SMA hastalığına teşhis koyan bir test uyguluyoruz.”

ÜCRETSİZ TEST DESTEĞİ YENİ EVLİ ÇİFTLERDEN TAM NOT ALDI

Ücretsiz test desteği başvurusunda bulunan ve Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde test yaptıran genç çiftler, sağlıklı genç nesiller için Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu desteğe şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Abdullah Emre Atış: “Sosyal medyada sürekli görüyoruz, yüksek meblağlara yardım paraları toplanmaya çalışılıyor. Hem ebeveynler hem de çocuk için çok acılı bir süreç yaşanıyor. Bu hastalığın en kolay önlenme yöntemi genetik tanı ile doğum öncesi embriyoların seçilmesi olduğundan bu testi yaptırmaya karar verdik. Taşıyıcı durumumuz varsa kontrollü bir doğum olması çok önemli. Bu ücretsiz test desteğini veren Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir hizmeti olduğunu sosyal medya paylaşımlarından haberimiz oldu.”

-Gizem Serin: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin SMA testi desteğini Belediyenin twitter hesabından gördüm. Tedavisinin çok masraflı ve hemen müdahale edilmesi gereken bir hastalık olduğunun bilincindeyiz. Taşıyıcılığımız varsa en baştan bunu bilerek önlemimizi almak için bu testi yaptırmak istedik. Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti çok önemli, diğer tüm yerel yönetimlerin de aynı çalışmayı yapması gerekiyor. Bu sayede farkındalık da artacaktır.”

-Eda Gizem Yılmaz: “Büyükşehir Belediyesi yeni evlenecek çiftlere çok güzel bir test desteği sağladı. Haberlerde gördüm ve görür görmez başvuruda bulunduk. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sağ olsunlar aradığımızda yönlendirdiler ve hemen randevumuzu oluşturdular. Yeni evlenecek tüm çiftlere bir an önce bu testi yaptırmalarını tavsiye ederim.”

-Kemal Türkaslan: “Nişanlım vasıtasıyla Büyükşehir Belediyesinin SMA testi için Başkent Üniversitesi ile bir protokol imzaladığını öğrendim. Bu testi yaptırmamızın nedeni önceden teşhis ve tanı konulması için bir adım atmak. Umarım böyle güzel bir çalışma örnek olur ve yaygınlaşır.”

-Burcu Şimşek: “SMA hastalığının çocuklarda tanısı konulduğu zaman tedavi süreci çok masraflı ve sıkıntılı. Dolayısıyla ilerde çocuklarda bir rahatsızlık olmaması adına en baştan bu testin yapılması, hastalığın önlenmesi amacıyla çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Mansur başkana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarız bundan sonra herkes bilinçlenerek bu testi yaptırır.”

SMA hastalığının önceden tespit edilerek tedavi edilmesi ve son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan uygulama ile Başkent Üniversitesi’nde ücretsiz SMA testini yaptırmak isteyen çiftler; TC kimlik numaraları, ad ve soyadı, mobil cep numaraları ile evlilik durum belgesiyle internet adresi üzerinden formu doldurarak başvuruda bulunabiliyor.