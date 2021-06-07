Öğretmen ve Eğitim Çalışanları Hızla Aşılanıyor! İşte Detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama sonrası sınırlama kalmayan Milli Eğitim Bakanlığı personelinin aşılama işlemleri başladı. Cefakar Eğitim çalışanları ile birlikte memleketin her yerinde aşılama randevuları verilmeye başlandı. İşte detaylar...
Türkiye'de ki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama sürecine başladı.
Aşı randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Hastanelere gelmeye başladı.
Sırayla aşı alanlarına alınan öğretmenler önce görevlilerin verdiği formları doldurdu.
Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.