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- 10 Haz 2021 - 16:07 G: 10 Haz 2021 - 16:25

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Ölüm Kalım Mücadelesi! Züleyha Son Noktaya Geldi, Televizyon Dünyası Karıştı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının üç yıl önce büyük bir projeye imza atarak başlattığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi halen zirvedeki yerini korumakta. Dizide başrol oyuncularına yenilerinin eklenmesiyle terazi dengesi şaştı. Züleyha canından illallah etti!

Yayınlanmaya başlandığı ilk bölümünden beri izleyicilere “Züleyha’nın çektiği çileler bir bitmedi!” yorumlamalarını yaptıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde nefesler tutuldu. Son bölümlerde yaşanan olaylar Züleyha’yı derinden etkiliyor. Kılıçlar kuşanıldı, herkes Züleyha’ya savaş açıyor!

Üç sezondur inadına yaşanılan aşkın, kavganın ve umudun hiç bitmediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başkarakterlerden biri olan Yılmaz’ın ölümü, Züleyha’yı Demir’e yaklaştırmıştı. Sonunda Demir’in tutkulu aşkı Züleyha tarafından karşılık görmüştü derken Demir’in yasak aşkı Ümit, Züleyha ile savaşmaya hazırlandı.

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10 Haz 2021 - 16:07 Ankara- Yaşam

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