Masterchef Yarışmasında Kadro Belli Oldu! O İsimler Yeniden Kadroda! Ortalığı Yakıp Yıkacaklar! Yarım Kalan Hesaplarını Görmeye Geliyorlar...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2021 yarışmasına Masterchef yarışmasının ikinci sezonunda yer almış olan Alican şoku! Cemre’yle final oynayan başarılı ismin ikinci olarak yarışmaya veda etmesi, Alican sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı! Şimdi ise iddialara göre; Masterchef Alican yarım kalan hesabını görmeye geliyor…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü seyircilerin büyük dikkatini çekiyordu. Kısa bir süre önce ise yarışmanın yakında başlayacağına dair bir fragman yayınlanmıştı. Fragmanın ardından ise birçok iddia gün yüzüne çıkmıştı. Bu iddialardan birisi ise eski sezonda bulunan iki yarışmacının yeniden Masterchef yarışmasında bulunacağına dairdi!
İlk sezonda yakışıklılığıyla kızların, el marifetleriyle jürilerin dikkatini çeken Hakan Kanık, yeniden yarışmada bulunacak isimlerden iddialara göre birisi oldu. Her sezon dikkatini üzerine çeken Masterchef yarışmasının arka planında çalışan Hakan, ara sıra hem yarışmacılara hem de jürilere yardım etmek için ekran önüne çıkıyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.