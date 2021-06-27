Masterchef 2021 Başvuru Nasıl Yapılır? Masterchef Türkiye Başvuru Formu Ve Şartları Nelerdir?

İlk sezonuyla 2011 yılında Türkiye’deki yayın hayatına başlayan aşçılık yarışması MasterChef, bu sene beşinci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkıyor. 2018 yılından bu yana TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef, 2021 sezonu için de Acun Medya’yı tercih ediyor. Survivor 2021’in finalinin hemen ardından başlayacak olan MasterChef Türkiye 2021, başvuruları da almaya başlıyor. Başvurularının ardından elemeye girecek olan adaylar ise başvurularını nasıl gerçekleştireceğini merak ediyor.