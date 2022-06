Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi!

Giderek yaklaşan Kurban Bayramı, vatandaşların gündemine yeni sorular eklemeye devam ediyor. İbadetlerini yerine getirmek için kurban kesme niyetinde olan vatandaşların gündeminde kurban satış ve kesim yerleri ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları yer alıyor.

Kurban Bayramı ile ilgili tatil planı yapan vatandaşlar ise Kurban Bayramı’nın ne zaman olduğunu ve resmi tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Ankaralıların gündeminde de sıkça yer alan Kurban Bayramı, kurban hazırlıklarının hızlanmasına neden oluyor. Kurban satış yerlerini merak eden Ankaralılar, nerelerde kurban kesebileceklerini araştırıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ise Kurban Bayramı ile ilgili hazırlıklarını tamamladığı biliniyor.

Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerler Neresidir?

Kurban Bayramı yaklaşırken Ankara’da kurban alınacak ve kesilecek yerler de belli oldu. İşte, Ankara ilçe ilçe kurban satış ve kesim yerleri:

ANKARA KURBAN SATIŞ YERLERİ LİSTESİ (2022)

1 Ankara Akyurt CİHAT YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAH.

2 Ankara Akyurt YILGINLAR BESİ ÇİFTLİĞİ BEYAZIT MAHALLESİ

3 Ankara Akyurt ÖZTÜRK KÖMÜR ÇINAR MAHALLESİ

4 Ankara Akyurt ÇAKIR BESİCİLİK BEYAZIT MAHALLESİ

5 Ankara Akyurt HAMZA TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ

6 Ankara Akyurt İSMET TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ

7 Ankara Akyurt YAHYA KARTAL BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ

8 Ankara Akyurt AYKA BESİCİLİK GÜZELHİSAR MAHALLESİ

9 Ankara Akyurt YAŞAR YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ

10 Ankara Akyurt ERHAN KAYA BESİ ÇİFTLİĞİ GÜZELHİSAR MAHALLESİ

11 Ankara Akyurt KURBAN UĞUR BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAHALLESİ

12 Ankara Akyurt DURSUN İLGÜN BESİ ÇİFTLİĞİ ÇANKIRI DEVLET YOLU ÜZERİ

13 Ankara Akyurt YAŞAR TEKİN BESİ ÇİFTLİĞİ CÜCÜK MAHALLESİ

14 Ankara Akyurt ÖMER GÜRBÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAHALLESİ

15 Ankara Akyurt KÜTÜKÇÜ BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAHALLESİ

16 Ankara Akyurt ŞAKİR GÜNDÜZ ELECİK MAHALLESİ

17 Ankara Akyurt AZİZ VE ERDEM GÜRBÜZ KIZIK MAHALLESİ

18 Ankara Akyurt NUH ASLAN KIZIK MAHALLESİ

19 Ankara Akyurt KALAYCI BESİ ÇİFTLİĞİ BEYAZIT MAH.

20 Ankara Akyurt KENAN KOÇ BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAH.

21 Ankara Akyurt HARUN MERTCAN BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAH.

22 Ankara Altındağ Karapürçek Kurban Satış Merkezi. TATLAR MAH. KÜMEEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

23 Ankara Ayaş AYAŞ MAL PAZARI CAMİATİK MAH. KIŞLA SOKAK CUMHURİYET MEYDANI AYAŞ ANKARA

24 Ankara Ayaş YERTUTAN BESİ ÇİFTLİĞİ FERAHFAKİ MAH. AYAŞ ANKARA

25 Ankara Ayaş BALÇİÇEK BESİ ÇİFTLİĞİ UĞURÇAYIR MAH. AYAŞ ANKARA

26 Ankara Ayaş MURAT BESİ ÇİFTLİĞİ SİNANLI HOCASİNAN MAH. AYAŞ ANKARA

27 Ankara Ayaş TANSEL GÖKMEN BESİ ÇİFTLİĞİ OLTAN MAHALLESİ AYAŞ ANKARA

28 Ankara Ayaş SİNANLI BESİ ÇİFTLİĞİ SİNANLI MAH. DEMİREL CAD. NO:10 AYAŞ ANKARA

29 Ankara Bala belediye hayvan pazarı ve kesim yeri İsmetpaşa Mahallesi Bala ANKARA

30 Ankara Beypazarı İlçe Hayan Pazarı Başören Yolu Üzeri Kamyon Tır Garaj Yanı

31 Ankara Çamlıdere ÇAMLIDERE Orman İşletme Deposu ile Kocaman Petrol arasındaki saha

32 Ankara Çankaya MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ - ÇANKAYA -ANKARA MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ - ÇANKAYA - ANKARA

33 Ankara Çubuk ÇUBUK BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI Şabanözü Yolu 6.km

34 Ankara Elmadağ KURTULUŞ MAHALLESİ, KÜÇÜK SUNGUR OTO SANAYİ BÖLGESİ TATLICA MAH. SUNGUR SOKAK/ ELMADAĞ

35 Ankara Elmadağ ESKİ SALI PAZARI HASANOĞLAN FATİH MAH. CELAL BAYAR BULVARI/ELMADAĞ

36 Ankara Elmadağ YEŞİLDERE BELEDİYESİ KARŞISINDA YER ALAN PARK ALANI YEŞİLDERE MAH/ ELMADAĞ

37 Ankara Etimesgut Yapracık Mahallesi Taşocakları Mevkii Kurban Satış Yeri Yapracık Mah. Taşocakları Mevkii Etimesgut / ANKARA

38 Ankara Evren 304 ada 1 nolu parsel (Helikopter Pisti-Eski Stat Alanı) Şerafettin Yılmaz Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat 2

39 Ankara Gölbaşı OĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM. GÖLBAŞI/ANKARA OĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM.

GÖLBAŞI/ANKARA

40 Ankara Güdül Hayvan Pazarı Yenimahalle Ordu Caddesi

41 Ankara Haymana Medrese Mah. Eski Mezbahana Yeni Mahalle Polatlı yolu İlçe Mezarlık yanı.

42 Ankara Kahramankazan AYGÜLER DERİCİLİK Fatih Mah. 3124. Sok. No: 2 / Kahramankazan-Ankara

43 Ankara Kalecik KALECİK MAL SALI PAZARI SARAY MAHALLESİ KALECİK

44 Ankara Keçiören Karşıyaka Karşıyaka Mahallesi Mahmudiye Caddesi ile Demirhan Caddesinin Kesişimi

45 Ankara Kızılcahamam ÇORAK PAZARI MEVKİİ SATIŞ YERİ KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZILCAHAMAM/ANK.

46 Ankara Mamak ORTAKÖY KURBAN SATIŞ YERİ ORTAKÖY MAHALLESİ, MAMAK/ANKARA

47 Ankara Mamak ORTAKÖY KURBAN SATIŞ YERİ ORTAKÖY MAHALLESİ, MAMAK/ANKARA

48 Ankara Nallıhan Belediye Kurban Satış Yeri Hacıbey Mahallesi Ankara İstanbul Devlet Yolu Cad.No:284

49 Ankara Polatlı Hayvan Pazarı Konya Yolu 8.Km.Polatlı/ANKARA

50 Ankara Polatlı Hayvan Pazarı Konya Yolu 8.Km Polatlı/ANKARA

51 Ankara Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı Mevki SARAY GÜMÜŞOLUK MAH. KURUSARI KÜME EVLERİ Pursaklar

52 Ankara Pursaklar GÜRSEL BAL KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

53 Ankara Pursaklar ÖNDER DEMİR KÖSRELİK KIZIĞI MAHALLESİ

54 Ankara Pursaklar ERDOĞAN ARI KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

55 Ankara Pursaklar HÜSEYİN ERTÜRK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

56 Ankara Pursaklar FERİDE ÇELİK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

57 Ankara Pursaklar ZUHAL MUTLU SARAY FATİH MAH.

58 Ankara Pursaklar BURHAN AGAGÜNDÜZ SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

59 Ankara Pursaklar ALİ YURTSEVEN SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

60 Ankara Pursaklar MEHMET PATİR SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

61 Ankara Pursaklar KISMET TOPGÜL ALTINOVA MAH.

62 Ankara Pursaklar ALİ OSMAN PATİR SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

63 Ankara Pursaklar MEVLÜT METE SARAY FATİH MAH.

64 Ankara Pursaklar FATİH ASLAN SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

65 Ankara Pursaklar İBRAHİM ÖZCAN SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

66 Ankara Pursaklar İSMAİL ÖZCAN SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

67 Ankara Pursaklar FEHMİ DEMİR SARAY FATİH MAH.

68 Ankara Pursaklar SAMİ TANDOĞAN SARAY FATİH MAH.

69 Ankara Pursaklar ABDULLAH ÜNAL SARAY FATİH MAH.

70 Ankara Pursaklar VEYSEL UYSAL KARAKÖY MAH.

71 Ankara Pursaklar ALİ KARUL YUVA MAH.

72 Ankara Pursaklar YAŞAR KAYA KARAKÖY MAH.

73 Ankara Pursaklar BİLGİ KOCA KARAKÖY MAH.

74 Ankara Pursaklar HANİFE MERYEM ÇELİK ABADAN MAH.

75 Ankara Pursaklar YUNUS GÜNEŞ ABADAN MAH.

76 Ankara Pursaklar FEVZİ İLHAN SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

77 Ankara Pursaklar BURHAN ATILGAN SARAY OSMANGAZİ MAH.

78 Ankara Pursaklar ABDULHALUK OĞUZ SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

79 Ankara Pursaklar HİKMET KÖZ KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

80 Ankara Pursaklar SEVGÜLEN POLAT SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

81 Ankara Pursaklar SERKAN ŞİMŞEK SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

82 Ankara Pursaklar DİLEK KÖMÜR KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

83 Ankara Pursaklar KAAN KÖMÜR KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

84 Ankara Pursaklar AHMET YORULMAZ SARAY CUMHURİYET MAH.

85 Ankara Pursaklar YASİN SARPKAYA KARŞIYAKA MAH.

86 Ankara Pursaklar MAZHAR ERTÜRK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

87 Ankara Pursaklar GÜNGÖR MURAT ACEMİ SARAY CUMHURİYET MAH.

88 Ankara Pursaklar MEHMET ALİ AYANCIK SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

89 Ankara Pursaklar BEKİR PİR KARŞIYAKA MAH.

90 Ankara Pursaklar YUSUF KARCI SARAY OSMANGAZİ MAH.

91 Ankara Pursaklar MEHMET DEMİRCİ ABADAN MAH.

92 Ankara Pursaklar İBRAHİM ÖLMEZ SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

93 Ankara Pursaklar CEMİL VEDİN ABADAN MAH.

94 Ankara Pursaklar ÖMER KARAKUŞ ABADAN MAH.

95 Ankara Pursaklar TAMERCAN MORKOÇ SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

96 Ankara Pursaklar ALİ SOYTÜRK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

97 Ankara Pursaklar İSMAİL AKÇELİK SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

98 Ankara Pursaklar FAZLI ÇALIŞKAN SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

99 Ankara Pursaklar MEHMET ALACA KAŞIYAKA MAH.

100 Ankara Pursaklar OSMAN YAKINOĞLU SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

101 Ankara Sincan MISIRDALI KOMBİNASI (SINCAN SANAYİİ SİTESİ) AHİ EVRAN MAH. 1. CADDE ÜZERİ SANAYİİ SONU SİNCAN

102 Ankara Sincan YENİKENT KURBAN PAZARI FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI ÜZERİ SİNCAN

103 Ankara Sincan ÇİMŞİT KURBAN PAZARI ÇİMŞİT MAHALLESİ ÇİMŞİT MEZARLIĞI YOLU ÜZERİ SİNCAN

104 Ankara Sincan YENİKENT CANLI HAYVAN BORSASI (ÇOĞLU MAH.) YENİKENT ÇOĞLU MAH. ADALET CAD. NO:72

105 Ankara Şereflikoçhisar Yeni Sanayi Sitesi Tır Parkı Yanı Yeni Sanayi Sitesi ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA

106 Ankara Yenimahalle Yakacık Kurban Satış Yeri Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu Üzeri

ANKARA KURBAN KESİM YERLERİ LİSTESİ (2021)



1 Ankara Akyurt YILGINLAR BESİ ÇİFTLİĞİ BEYAZIT MAHALLESİ

2 Ankara Akyurt KALAYCI BESİ ÇİFTLİĞİ BEYAZIT MAHALLESİ

3 Ankara Akyurt ÇAKIR BESİCİLİK BEYAZIT MAHALLESİ

4 Ankara Akyurt HAMZA TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ

5 Ankara Akyurt İSMET TOPÇU BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ

6 Ankara Akyurt YAHYA KARTAL BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ

7 Ankara Akyurt AYKA BESİCİLİK GÜZELHİSAR MAHALLESİ

8 Ankara Akyurt YAŞAR YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAHALLESİ

9 Ankara Akyurt ERHAN KAYA BESİ ÇİFTLİĞİ GÜZELHİSAR MAHALLESİ

10 Ankara Akyurt KURBAN UĞUR BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAHALLESİ

11 Ankara Akyurt DURSUN İLGÜN BESİ ÇİFTLİĞİ ÇANKIRI DEVLET YOLU ÜZERİ

12 Ankara Akyurt YAŞAR TEKİN BESİ ÇİFTLİĞİ CÜCÜK MAHALLESİ

13 Ankara Akyurt ÖMER GÜRBÜZ BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAHALLESİ

14 Ankara Akyurt KÜTÜKÇÜ BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAHALLESİ

15 Ankara Akyurt ŞAKİR GÜNDÜZ ELECİK MAHALLESİ

16 Ankara Akyurt AZİZ VE ERDEM GÜRBÜZ KIZIK MAHALLESİ

17 Ankara Akyurt ÖZTÜRK KÖMÜR BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAH.

18 Ankara Akyurt CAHİT YILMAZ BESİ ÇİFTLİĞİ ÇINAR MAH.

19 Ankara Akyurt NUH ASLAN BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAH.

20 Ankara Akyurt KENAN KOÇ BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAH.

21 Ankara Akyurt HARUN MERTCAN BESİ ÇİFTLİĞİ KIZIK MAH.

22 Ankara Altındağ İskitler Kurban Kesim Yeri İSKİTLER MAH. SEÇİM SOK. (SEMT PAZARI)

23 Ankara Altındağ Site Yıldız Kurban Kesim Yeri ALİ ERSOY MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:32 (SEMT PAZARI)

24 Ankara Altındağ Karapürçek Kurban Satış Merkezi TATLAR MAH. KÜMEEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

25 Ankara Altındağ Karapürçek Kurban Kesim Yeri KARAPÜRÇEK MAH. 309. CAD. NO:51 ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI)

26 Ankara Altındağ Gülpınar Kurban Kesim Yeri YILDIZTEPE MAH. 166. CAD. NO:23 ALTINDAĞ/ANKARA (SEMT PAZARI)

27 Ankara Altındağ Karacaören Kurban Kesim Yeri KARACAÖREN SPOR TESİSLERİ HALI SAHA YANI ALTINDAĞ/ANKARA

28 Ankara Altındağ Doğantepe Kurban Kesim Yeri Doğantepe Mahallesi 1118/1 Sokak Altındağ/ANKARA (SEMT PAZARI)

29 Ankara Ayaş BALÇİÇEK BESİ ÇİFTLİĞİ UĞURÇAYIR MAHALLESİ AYAŞ ANKARA

30 Ankara Ayaş MURAT BESİ ÇİFTLİĞİ SİNANLI HOCASİNAN MAH. AYAŞ ANKARA

31 Ankara Ayaş TANSEL GÖKMEN BESİ ÇİFTLİĞİ OLTAN MAHALLESİ AYAŞ ANKARA

32 Ankara Ayaş SİNANLI BESİ ÇİFTLİĞİ SİNANLI MAH. DEMİREL CAD. NO:10 AYAŞ ANKARA

33 Ankara Ayaş ÖZÇELİK BESİ ÇİFTLİĞİ ORTABEREKET MAH. AYAŞ ANKARA

34 Ankara Ayaş YERTUTAN BESİ ÇİFTLİĞİ FERAHFAKİ MAH. AYAŞ-ANKARA

35 Ankara Ayaş AYAŞ BELEDİYESİ MEZBAHANESİ Oltan Mah. Ayaş ANkara

36 Ankara Bala belediye hayvan pazarı ve kesim yeri İsmetpaşa Mahallesi Bala ANKARA

37 Ankara Beypazarı Belediye Mezbahanesi Gazi Paşa Mah.

38 Ankara Beypazarı Fatih Camii Karşısı Hacıkara Mah.

39 Ankara Beypazarı Bulgurdede T.E.D.A.Ş Yanı Cumhuriyet Mahallesi

40 Ankara Beypazarı Gazigündüsalp İş Hanı Altı Hacıkara Mah.

41 Ankara Beypazarı Oğuzkent Camii Yanı Oğuzkent Mah.

42 Ankara Beypazarı Cemiyet Cami Yanı Cemiyetevleri Mah.

43 Ankara Çamlıdere ÇAMLIDERE ÇAMLIDERE BELEDİYESİNCE UYGUN GÖRÜLEN YER

44 Ankara Çankaya MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ - ÇANKAYA - ANKARA MÜHYE YEŞİLKENT MAHALLESİ/ÇANKAYA

45 Ankara Çubuk Girişim Enteğre A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi Süreyya Cad. No:

46 Ankara Çubuk ÇUBUK BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI BELEDİYE MEZBAHASI Şabanözü Yolu 6. Km

47 Ankara Elmadağ ÇARŞAMBA PAZARI KEMALPAŞA MAH. ELMADAĞ

48 Ankara Elmadağ KAPALI PAZAR YERİ YENİCE MAH. ELMADAĞ

49 Ankara Elmadağ ÖZBEY PAZAR YERİ KEMALPAŞA MAH./ELMADAĞ

50 Ankara Elmadağ DİLEK- KENT KOOP. TATLICA MAH.-ELMADAĞ

51 Ankara Elmadağ KAPALI PAZAR YERİ TATLICA MAH.-ELMADAĞ

52 Ankara Elmadağ TOKİ BLOKLARI TATLICA MAH-ELMADAĞ

53 Ankara Elmadağ MEZBEHANE HASANOĞLAN MAH/ELMADAĞ

54 Ankara Elmadağ YEŞİLDERE PARK YERİ YEŞİLDERE MAH.-ELMADAĞ

55 Ankara Etimesgut Elvankent Kapalı Pazaryeri Elvankent Kapalı Pazaryeri / Etimesgut / ANKARA

56 Ankara Etimesgut Eryaman 1. Etap Kapalı Pazar Yeri Altay Mh. Orhan Bey Cd. Yavuz Sultan Selim Camii Yanı / Etimesgut / ANKARA

57 Ankara Etimesgut Yukarıyurtçu Mh. TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri Yukarıyurtçu Mh. TOKİ Konutları Kapalı Pazar Yeri / Etimesgut / ANKARA

58 Ankara Etimesgut Eryaman Köyü İ.i Pazar Yeri Eryaman Köyü / Etimesgut / ANKARA

59 Ankara Etimesgut Topçu Mh. Pazar Yeri Topçu Mh. / Etimesgut / ANKARA

60 Ankara Evren 304 ada 1 nolu parsel (Helikopter Pisti-Eski Stat Alanı) Şerafettin Yılmaz Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat 2

61 Ankara Gölbaşı OĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM. OĞULBEY MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ 10. KM. GÖLBAŞI/ANKARA

62 Ankara Güdül Hayvan Kesim Yeri İlçemizde Kesim Yeri YOKTUR

63 Ankara Haymana Medrese Mah. Eski Mezbahana yanı. Yeni Mahalle Polatlı yolu İlçe Mezarlık bitişiğindeki alan.

64 Ankara Kahramankazan AYGÜLER DERİCİLİK Fatih Mah. 3124. Sok No:2 Kahramankazan/ANKARA

65 Ankara Kalecik KALECİK KURBANLIK SATIŞ MANDIRALARI KALECİK

66 Ankara Keçiören 23 Nisan Mah. Semt Pazar Yeri 23 Nisan Mah. Anavatan Cad. sonu

67 Ankara Keçiören İncirli Semt Pazar Yeri İncirli Mahallesi Sümbüllü Sokak

68 Ankara Keçiören Uyanış Semt Pazar Yeri Uyanış Mah. Gülbaba Cad. Otobüs son durağı

69 Ankara Keçiören Yeişltepe Fatih Semt Pazar Yeri Yeşiltepe Mah. 492.Cad. üzeri Eski Köür Deposu

70 Ankara Keçiören Ufuktepe Semt Pazar Yeri Ufuktepe Mah. Bağlum Cad. üzeri

71 Ankara Keçiören Atapark Semt Pazar Yeri Atapark Mah. Tutal Sok. (Arkası Otobüs Son Durağı)

72 Ankara Keçiören Ayvalı Fatih Semt Pazar Yeri Ayvalı Mah. Ayvalı Cad. Sonu

73 Ankara Keçiören Esertepe Semt Pazar Yeri Esertepe Mah. Ahmet Şefik Kolaylı Cad. Üzeri

74 Ankara Keçiören Kalaba Semt Pazar Yeri Çiçekli Mah. Conker Sok. No:1 (Çiçekli Parkı Yanı)

75 Ankara Keçiören 19 Mayıs Mah. Semt Pazar Yeri 19 Mayıs Mah. Özgürlük Sok. üzeri

76 Ankara Keçiören Sancaktepe Mah. Semt Pazar Yeri Sancaktepe Mah. Sarıkamış Cad.

77 Ankara Keçiören Yayla Mah. Semt Pazar Yeri Yayla Mah. 1497 Sok.

78 Ankara Keçiören Kuşcağız Semt Pazar Yeri Kuşcağız Mahallesi Ulaşan Caddesi

79 Ankara Keçiören Kardeşler Semt Pazar Yeri Ayvalı Mahallesi 158. Cadde

80 Ankara Keçiören Çaldıran Semt Pazar Yeri Çaldıran Mahallesi 490. Caddes

81 Ankara Keçiören Aktepe Semt Pazar Yeri Adnan Menderes Mahallesi Özyurt Caddesi Üzeri

82 Ankara Kızılcahamam KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ MEZBAHANE TESİSLERİ KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZILCAHAMAM/ANK.

83 Ankara Kızılcahamam ÇORAK PAZARI MEVKİİ KARŞIYAKA MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KIZIICAHAMAM/ANK.

84 Ankara Mamak ORTAKÖY KURBAN KESİM ALANI ORTAKÖY MAHALLESİ, MAMAK/ANKARA

85 Ankara Mamak MAMAK ESKİ PAZAR KURBAN KESİM ALANI MAMAK CADDESİ, MAMAK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI MAMAK / ANKARA

86 Ankara Mamak ORTAKÖY KURBAN KESİM ALANI ORTAKÖY MAHALLESİ MAMAK / ANKARA

87 Ankara Mamak MAMAK ESKİ PAZAR KURBAN KESİM ALANI MAMAK CADDESİ, MAMAK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YANI MAMAK / ANKARA

88 Ankara Nallıhan Belediye Mezbahanesi Nasuhpaşa Mahallesi Ankara Yolu 1. km Nallıhan

89 Ankara Polatlı Birlik Et Kombinası İğciler Yolu 3.Km Polatlı/ANKARA

90 Ankara Polatlı Polatlı Et Kombinası İğciler Yolu 2.Km Polatlı /ANKARA

91 Ankara Polatlı Hayvan Pazarı Konya yolu 8.Km Polatlı/ANKARA

92 Ankara Polatlı Makine İkmal Müdürlüğü Bahçesi Şentepe Mahallesi Polatlı/ANKARA

93 Ankara Polatlı Şentepe Kapalı Pazar Yeri Şentepe mahallesi Polatlı/ANKARA

94 Ankara Polatlı Temizlik İşleri Müdürlüğü Bahçesi Gülveren Mahallesi Polatlı/ANKARA

95 Ankara Polatlı 13 Eylül Cad.Çamlıca Caddesi Keşiştiği Alan Şehitlik Mah. 13 Eylül Cad Polatlı/ANKARA

96 Ankara Polatlı Makine İkmal Müdürlüğü Bahçesi Şentepe Mahallesi

97 Ankara Polatlı Birlik Et Kombinası İğciler Yolu 3.Km.Polatlı/ANKARA

98 Ankara Polatlı 13 Eylül Cad.Çamlıca Caddesi Keşiştiği Alan Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi

99 Ankara Polatlı Temizlik İşleri Müdürlüğü Bahçesi Gülveren Mahallesi

100 Ankara Polatlı Şentepe Kapalı Pazar Yeri Şentepe Mahallesi

101 Ankara Polatlı Gülveren Kapalı Pazar Yeri Gülveren Mahallesi

102 Ankara Polatlı Polatlı Et Kombinası İğciler Yolu 2.Km.Polatlı/ANKARA

103 Ankara Polatlı Şehitlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Şehitlik Mahallesi

104 Ankara Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı Mevki SARAY GÜMÜŞOLUK MAH. KURUSARI KÜME EVLERİ Pursaklar

105 Ankara Pursaklar İSMAİL AKÇELİK SİRKELİ YEŞİLOVA MAH.

106 Ankara Pursaklar MEHMET ALACA KARŞIYAKA MAH.

107 Ankara Pursaklar OSMAN YAKINOĞLU SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

108 Ankara Pursaklar BURHAN ATILGAN SARAY OSMANGAZİ MAH.

109 Ankara Pursaklar ABDULHALUK OĞUZ SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

110 Ankara Pursaklar SEVGÜLEN POLAT SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

111 Ankara Pursaklar AHMET YORULMAZ SARAY CUMHURİYET MAH.

112 Ankara Pursaklar YASİN SARPKAYA KARŞIYAKA MAH.

113 Ankara Pursaklar MAZHAR ERTÜRK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

114 Ankara Pursaklar GÜNGÖR MURAT ACEMİ SARAY CUMHURİYET MAH.

115 Ankara Pursaklar GÜRSEL BAL KÖSRELİK KIZIĞI MAH.

116 Ankara Pursaklar ÖNDER DEMİR KÖSRELİK KIZĞI MAH.

117 Ankara Pursaklar ERDOĞAN ARI KÖSRELİK KIZĞI MAH.

118 Ankara Pursaklar FERİDE ÇELİK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

119 Ankara Pursaklar BURHAN AGAGÜNDÜZ SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

120 Ankara Pursaklar FATİH ASLAN SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

121 Ankara Pursaklar İBRAHİM ÖZCAN SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

122 Ankara Pursaklar İSMAİL ÖZCAN SARAY GÜMÜŞOLUK MAH.

123 Ankara Pursaklar ABDULLAH ÜNAL SARAY FATİH MAH.

124 Ankara Pursaklar VEYSEL UYSAL KARAKÖY MAH.

125 Ankara Pursaklar YAŞAR KAYA KARAKÖY MAH.

126 Ankara Pursaklar BİLGİ KOCA KARAKÖY MAH.

127 Ankara Pursaklar HANİFE MERYEM ÇELİK ABADAN MAH.

128 Ankara Pursaklar YUNUS GÜNEŞ ABADAN MAH.

129 Ankara Pursaklar TAMERCAN MORKOÇ SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

130 Ankara Pursaklar ALİ SOYTÜRK SİRKELİ YEŞİLYURT MAH.

131 Ankara Sincan PAZARTESİ, İSTASYON MAH. SEMT PAZARI İSTASYON MAH. EDİP SOK. ERKUT SOK. ARASI ÖĞRETMEN EVİ YANI

132 Ankara Sincan SALI, TANDOĞAN MAH. SEMT PAZARI TANDOĞAN MAH. VAKİT SOK. ATA CAD.

133 Ankara Sincan FATİH MAH. PAZAR YERİ FATİH. MAH. KÜLTÜR CAD. HALK EĞİTİMİ YANI

134 Ankara Sincan SALI, OSMANLI MAH. SEMT PAZARI OSMANLI MAH. HÜRRİYET CAD.

135 Ankara Sincan GOP MAH. ÇARŞAMBA SEMT PAZARI GOP MAH. GAMZELİ SOK.

136 Ankara Sincan PERŞEMBE, PLEVNE MAH. SEMT PAZARI PLEVNE MAH. DESTEK SOK. İLE GÖKHAN SOK. ARASI

137 Ankara Sincan PAZAR, PINARBAŞI MAH. SEMT PAZARI PINARBAŞI MAH. PALAMUT SOK.

138 Ankara Sincan ÇİMŞİT KURBAN PAZARI (ÜCRETLİ) ÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT MEZARLIĞI YOLU

139 Ankara Sincan YENİKENT KURBAN PAZARI(ÜCRETLİ) FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET BUL. ÜZERİ.

140 Ankara Sincan MISIRDALI KOMBİNASI (SİNCAN SANAYİİ SİTESİ) (ÜCRETLİ) AHİ EVRAN MAH. 1.CAD. SANAYİ SONU

141 Ankara Sincan BAŞKENT ET KOMBİNASI (ÜCRETLİ) YENİKENT ÇOĞLU MAH. ADALET CAD. NO:70

142 Ankara Şereflikoçhisar ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ MEZBAHANESİ Yeni Pazar Yeri ŞEYHKUYUSU MAHALLESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR

143 Ankara Yenimahalle Demet Pazar Yeri Demetevler 8-10. Cadde arası

144 Ankara Yenimahalle Serhat Pazar Yeri Serhat Mah. 1297. Cadde 1307. Sokak ile 1312. Sokak arası

145 Ankara Yenimahalle Aşağı Yahyalar Pazar Yeri Aşağı Yahyalar Mahallesi 979. Sokak ile 980 ve 986. Sokaklar arası

146 Ankara Yenimahalle Çamlıca Mah. Pazar Yeri Çamlıca Mah. 123. Cadde Üzeri

147 Ankara Yenimahalle Şentepe Pazar Yeri Şentepe Sondurak

148 Ankara Yenimahalle Turgut Özal Pazar Yeri Turgut Özal Mahallesi 2164. Cadde 2168. Sokak

149 Ankara Yenimahalle Batıkent Andaç Pazar Yeri Uğur Mumcu Mah. 3. Cad. Andaç Çarşısı Yanı

150 Ankara Yenimahalle Batıkent Batı Sitesi Pazar Yeri Batı Sitesi Mahallesi 2026. Cadde ile 2336-2340. Sokaklar arası

151 Ankara Yenimahalle Yakacık Kurban Kesim Yeri Hurdacılar Sitesi Karşısı Yakacık Yolu Üzeri