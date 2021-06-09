Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Ateşleri Yükseltti! Sıfır Makyajıyla Fotoğrafçıyı Bile Kendisine Hayran Bıraktı! Bir Kez Bakan Dönüp Dönüp Baktı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, ateşlerin yükselmesine neden oldu. Dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçı David Bellemere'yi bile kendisine hayran bırakan Melis Sezen, doğal güzelliği bir kez daha ortaya çıkarttı! Sevilen ismin pozları ise sosyal medyada ve magazin dünyasına damgasını vurdu.
Henüz 24 yaşında olmasına rağmen hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Melis Sezen adını Leke dizisinde ve Hande Erçel’le birlikte rol aldığı Siyah İnci dizisinde duyurmuştu. Döneme damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.
Paylaşımlarıyla gündeme düşen başarılı oyuncu, hem günlük hayatından hem de işiyle paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, 1 milyonu aşkın takipçisine ise kısa bir süre önce David Bellemere’nin çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı. David Bellemere gibi dünyaca ünlü starla çalışan bir isimle yan yana olmaktan mutlu olduğunu gösteren oyuncu ise resmen büyüledi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçimiz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.