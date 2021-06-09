Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Ateşleri Yükseltti! Sıfır Makyajıyla Fotoğrafçıyı Bile Kendisine Hayran Bıraktı! Bir Kez Bakan Dönüp Dönüp Baktı…

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Melis Sezen adını Leke dizisinde ve Hande Erçel’le birlikte rol aldığı Siyah İnci dizisinde duyurmuştu. Döneme damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Paylaşımlarıyla gündeme düşen başarılı oyuncu, hem günlük hayatından hem de işiyle paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, 1 milyonu aşkın takipçisine ise kısa bir süre önce David Bellemere’nin çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı. David Bellemere gibi dünyaca ünlü starla çalışan bir isimle yan yana olmaktan mutlu olduğunu gösteren oyuncu ise resmen büyüledi.



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