Suudi Arabistan Gözünün Yaşına Bakmadı, Acımadı! DEAŞ Mensubunu İdam Etti!
Suudi Arabistan'da verilen ceza dünya gündeminde ses getirdi. Güvenlik görevlisini öldürmekten idama mahkum edilen terör örgütü DEAŞ mensubunun cezası infaz edildi. İşte detaylar...
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 ay önce Cidde kentinde devriye görevini yerine getiren güvenlik görevlisi Hadi el-Kahtani'nin, Mısır vatandaşı Velid ez-Zuheyri adlı kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen kişi, yetkili ceza mahkemesi tarafından cinayet ve terör yöntemiyle hareket etmekle suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son karar öncesinde temyiz sürecinin de yerine getirildiği aktarılan açıklamada, DEAŞ mensubu mahkumun idamına ilişkin Kraliyetten ilgili kararının çıkmasının ardından da infazın gerçekleştirildiği vurgulandı.
10 Haz 2021 - 08:29 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.