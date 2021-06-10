Türkiye Milli Takımı Gruptan nasıl çıkar? Kaç Puan Bize Yeter! Grupta En Tehlikeli Takım Hangisi?

Normalde 2020 yazında yapılması planlanan Euro 2020 turnuvası pandemi koşulları nedeniyle bu sene 11 haziranda İtalya-Türkiye maçı ile start alıyor. A grubunda bulunan A Milli Futbol takımımızın rakipleri arasında ise İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Gruptan çıkmak için en az 1 puan almamız gerekir.

Grupta En Tehlikeli Takım Hangisi?

İtalya’yı artısı ve eksisiyle masaya koyalım; Grubun en formda gözüken takımı olan İtalya Milli takımı elemelerden yenilgisiz çıkarak Euro 2020’ye katılım hakkı kazanmıştır. Türk taraftarının yakından tanıdığı Galatasaray’da da görev yapmış bir isim olan Roberto Mancini, bu turnuvada İtalya’nın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak. Kadrosundaki yıldızlara baktığımız zaman, Nicola Barella, Federico Chiesa, Cior İmmobile, Andrea Belotti gibi isimler form seviyesi en yüksek olan oyuncular olarak göze çarpıyor. İtalya’nın en büyük artısı usta ayaklarıyla takım olma olgusuyla birlikte disiplinli bir futbol oynamak olurken eksisi ise defans hattının yavaş olması sebebiyle savunmanın arkasına atılan toplardaki zafiyetleri oluyor.

Türkiye İtalya maçı ne olur?

Turnuvanın en genç ve dinamik takımlarından biri olan A Milli futbol takımıza baktığımız zaman bu turnuvada, tarihinde bir kez yarı final oynadığı kayıtlara yansıyor. İlk kez Şenol Güneş önderliğinde savaşacak “Bizim Çocuklar” da umutlar ve beklentiler çok yüksek. Kendini kanıtlamak ve Tüm Türk halkını sevinçlere boğmak isteyen bir kadroya sahibiz. Ayrıca takımımızda çok tecrübeli ve Avrupa’nın çoğu yerinde kendini kanıtlamış oyuncular da mevcut.

Bugüne kadar tarihinde İtalya ile 10 kez karşı karşıya gelen A Millilerimiz sahadan 3 beraberlikle ayrılırken hiç galibiyet yüzü görmedi. En son 2006 yılında karşı karşıya gelen iki takım tam 15 yıl sonra kozlarını tekrar paylaşmak için İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Olimpiyat Stadı’nda buluşacak. Avrupa’nın en büyük statlarından biri olan Olimpiyat Stadı’nın kapasitesi 70 bin 634 olmakla beraber salgın nedeniyle yalnızca 16 bin seyirci maçı stattan takip edebilecek.

Türkiye Milli Takımı Gruptan nasıl çıkar? Kaç Puan Bize Yeter!

A Milli Takımımız A Grubundan en kötü ikinci çıkması en az 5 puan veya en kötü 4 puan alması gerekmektedir. İtalya maçı ve İsviçre maçı takımların formuna baktığımızda sıkıntılı. Galler maçına ise galibiyet alınması gerekir.

Bu arada A milli takımımız ilk maçını ev sahibi İtalya ile Roma'da oynarken, diğer maçlarını Bakü'de kendi seyircisi önünde oynaması büyük bir avantaj. Tahminler A Milli Takımımızın gruptan çıkacağı yönündedir.

Galler ve İsviçre karşısında istediğimiz sonuçları alabilme kapasitesine sahibiz. Her şeye rağmen İtalya açılış maçında kayıpla başlamamalıyız. Çünkü, İtalya'dan sonra bu grubun en iyi takımı biziz. Gruplarda oynadığınız maçları hemen unutup diğer karşılaşmalara bakmanız gerekiyor. Grup maçlarında konsantrasyonu üst düzeyde olan takımlar tur atlarlar.

Euro 2020 ye gruplardan kaç takım çıkıyor?

Tüm Gruplarda en iyi iki takım üst tura çıkmaktadır.

İtalya-Türkiye açılış maçı Ne Zaman

İtalya-Türkiye açılış maçı 11 Haziran Cuma günü TRT 1 ‘den şifresiz bir şekilde TSİ 22.00’ de yayınlanacak. Tarihinde ilk kez bir turnuvaya açılış mücadelesi ile sahaya çıkmanın gururunu yaşayan A Milli takımımıza başarılar diliyoruz.