Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e Rest! Kerem Bürsin Seçim Yapmak Zorunda Kalacak! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti! “Aman Allah’ım”

Görenlerin nefeslerinin kesildiği, Serenay Sarıkaya’nın bikinili pozları ise gündeme bomba gibi düştü. Sevilen ismin uzun bir süredir ekranlara olmamasıyla birlikte kısa bir süre önce Netflix dizisi olan Şahmeran’da yer alacağına dair açıklamalar yapmıştı.

En son Fi dizisinde yer alan başarılı dizisinde yer alan başarılı oyuncu, 2017 ve 2018 yıllarında dijital platformda yer almıştı. Medcezir dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran başarılı oyuncu şimdilerde film ve dizilerin aranan isimlerinden birisi. Bunun yanında Kerem Bürsin’le birlikte olduğu dönemler gündeme bomba gibi düşmüştü.



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