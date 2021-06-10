Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e Rest! Kerem Bürsin Seçim Yapmak Zorunda Kalacak! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti! “Aman Allah’ım”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Son paylaşımıyla birlikte sevenleri tarafından “Hande Erçel’e gönderme mi yaptı?” sorusunu sorduran Serenay Sarıkaya’nın son paylaşımın Kerem Bürsin’e; Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya arasında seçim yapacağı iddiaları sosyal medya tarafından gelmeye başladı.
Görenlerin nefeslerinin kesildiği, Serenay Sarıkaya’nın bikinili pozları ise gündeme bomba gibi düştü. Sevilen ismin uzun bir süredir ekranlara olmamasıyla birlikte kısa bir süre önce Netflix dizisi olan Şahmeran’da yer alacağına dair açıklamalar yapmıştı.
En son Fi dizisinde yer alan başarılı dizisinde yer alan başarılı oyuncu, 2017 ve 2018 yıllarında dijital platformda yer almıştı. Medcezir dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran başarılı oyuncu şimdilerde film ve dizilerin aranan isimlerinden birisi. Bunun yanında Kerem Bürsin’le birlikte olduğu dönemler gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.