Survivor Poyraz’ın Hilesi Ortaya Çıktı! Verdiği Göz Dağı Titretti! Artık Onun İçin Mavi Takım Bir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yi Silip Attı!
TV8 ekranlarının yükselen yıldızı Survivor’da Poyraz’ın hilesi ortaya çıktı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde dedikleriyle gündeme bomba gibi düşen Poyraz, şok etkisi yaratmıştı. Adeta kendisi için Mavi takımın hiçbir şey ifade etmediğini dile getiren Poyraz, Acun Ilıcalı’yı şaşırtmıştı. Peki, neler oluyor?
Poyraz; "Bu hafta stratejik düşünüyordum. Kendi takımımdan birini söyleyecektim ama bu oyundan sonra fikrim değişti. Burada görmek istemediğim iki oyuncu var. İnşallah diğer oyunları da kazanırsam aynı şekilde devam edeceğim. Bunlardan ilk isim Batuhan diğer ise Aleyna. Bu dokunulmazlık oyununu kazandım Batuhan demek istiyorum. Yarın kazanırsam Aleyna’yı söyleyeceğim” sözlerini dile getirmişti.
Acun Ilıcalı ise söylediklerine büyük bir şok yaşayıp; “İkinci dediğine değil ama ilk dediğine takıldım. Kendi takımından mı çıkaracaktın bir ismi” yorumunu yaptı. Bunun üzerine Poyraz ise “Evet, burası artık Survivor. Buradan tek bir şampiyon çıkacak. O yüzden içimde bireyselliğe dönüyorum” sözlerini dile getirmişti. Ayşe ise sözleri karşısında büyük bir şok yaşamıştı. Takım arkadaşından böyle bir şey duyduğu için gerilen Ayşe’ye ise binlerce yorum geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.