Survivor Poyraz’ın Hilesi Ortaya Çıktı! Verdiği Göz Dağı Titretti! Artık Onun İçin Mavi Takım Bir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yi Silip Attı!

Poyraz; "Bu hafta stratejik düşünüyordum. Kendi takımımdan birini söyleyecektim ama bu oyundan sonra fikrim değişti. Burada görmek istemediğim iki oyuncu var. İnşallah diğer oyunları da kazanırsam aynı şekilde devam edeceğim. Bunlardan ilk isim Batuhan diğer ise Aleyna. Bu dokunulmazlık oyununu kazandım Batuhan demek istiyorum. Yarın kazanırsam Aleyna’yı söyleyeceğim” sözlerini dile getirmişti.

Acun Ilıcalı ise söylediklerine büyük bir şok yaşayıp; “İkinci dediğine değil ama ilk dediğine takıldım. Kendi takımından mı çıkaracaktın bir ismi” yorumunu yaptı. Bunun üzerine Poyraz ise “Evet, burası artık Survivor. Buradan tek bir şampiyon çıkacak. O yüzden içimde bireyselliğe dönüyorum” sözlerini dile getirmişti. Ayşe ise sözleri karşısında büyük bir şok yaşamıştı. Takım arkadaşından böyle bir şey duyduğu için gerilen Ayşe’ye ise binlerce yorum geldi.



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