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- 10 Haz 2021 - 21:45 G: 10 Haz 2021 - 21:57

Acun Ilıcalı’nın En Büyük Pişmanlığı Oldu! Aleyna Tilki Çılgına Çevirdi, “Yok Artık” Dedirtti! Her An Sözleşmesi Feshedilebilir!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, en son saç stilinin değişimiyle gündeme gelmişti. Saçlarını farklı bir modelde kullanma kararı alan başarılı oyuncu ve müzisyen; Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye programına katılarak sesinin gücüyle ünlü olmuştu. Fakat son açıklamaları sosyal medya kullanıcılarına; “Acun Ilıcalı’nın en büyük pişmanlığı”, “Neden ünlü olduğu bilinmeyen kişilerden birisi” gibi yorumlara neden oldu.

Hakkında bilinmeyenleri hayranlarıyla paylaşan Aleyna Tilki, “İdeal buluşma nasıl olmalıdır?” sorusuna  "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım... Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek” sözlerini dile getirerek bir açıklama yaptı.

Devamında ise "Ben de 'Bu kim?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın” sözlerini dile getirdi. Hayalindeki erkeği ise şok sözlerle açıkladı!

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10 Haz 2021 - 21:45 Ankara- Yaşam

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