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- 11 Haz 2021 - 21:51

SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Var Mı? İşte 2021 SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Fırsatı Hakkında Detaylar...

Borçları biriken SSK ve Bağ-Kur’lular, çıkan vergi affından yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Maddi yetersizlik nedeniyle prim borçlarını erteleyen vatandaşlar, yapılandırma ile biraz olsun nefes almak istiyor. SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma var mı? İşte 2021 SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma fırsatı hakkında detaylar...

Vergi affıyla birlikte 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) hizmet dökümüne bağlı prim ödeyen vatandaşlara yeniden umut doğuyor. Af kapsamına giren sigorta borçları, prim borcu olan vatandaşlara müjdeyi veriyor. 2021 yılında çıkan yeni yapılandırma yasasına göre, prim borcu bulunan veya önceden sigorta süresini donduran vatandaşlar, prim borçlarını yeniden taksitlendirebiliyor. Konuyla ilgili detayları merak eden vatandaşlar, yapılandırmayı nasıl yapabileceğini araştırıyor.

11 Haz 2021 - 21:51 - Gündem

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