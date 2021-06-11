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11 Haz 2021 - 21:51

SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Var Mı? İşte 2021 SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Fırsatı Hakkında Detaylar...

Borçları biriken SSK ve Bağ-Kur’lular, çıkan vergi affından yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Maddi yetersizlik nedeniyle prim borçlarını erteleyen vatandaşlar, yapılandırma ile biraz olsun nefes almak istiyor. SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma var mı? İşte 2021 SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma fırsatı hakkında detaylar...