SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Var Mı? İşte 2021 SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Fırsatı Hakkında Detaylar...
Borçları biriken SSK ve Bağ-Kur’lular, çıkan vergi affından yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Maddi yetersizlik nedeniyle prim borçlarını erteleyen vatandaşlar, yapılandırma ile biraz olsun nefes almak istiyor. SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma var mı? İşte 2021 SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma fırsatı hakkında detaylar...
Vergi affıyla birlikte 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) hizmet dökümüne bağlı prim ödeyen vatandaşlara yeniden umut doğuyor. Af kapsamına giren sigorta borçları, prim borcu olan vatandaşlara müjdeyi veriyor. 2021 yılında çıkan yeni yapılandırma yasasına göre, prim borcu bulunan veya önceden sigorta süresini donduran vatandaşlar, prim borçlarını yeniden taksitlendirebiliyor. Konuyla ilgili detayları merak eden vatandaşlar, yapılandırmayı nasıl yapabileceğini araştırıyor.
11 Haz 2021 - 21:51 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.