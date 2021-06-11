ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 11 Haziran 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su hatlarında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Gün içerisinde gelen arıza ihbarları üzerine harekete geçen ASKİ, su hatlarının onarımını sağlıyor. Onarım çalışmalarının yanı sıra su hatlarında bakım çalışmaları da gerçekleştiren ASKİ, daha temiz bir su sağlamak için çalışıyor.

Çalışmaları esnasında su kesintilerine sebebiyet veren ASKİ, bunu iş ve işçi sağlığı güvenliği gerekçesiyle yapıyor. Su hatlarında gerçekleştirilen çalışmaları esnasında ASKİ tarafından uygulanan su kesintileri, Ankaralıların mağduriyetini artırmamak için su hatlarının etrafıyla sınırlı tutuluyor. Genellikle arıza üzerine gerçekleştirilen su bakım ve onarım çalışmalarını nerede gerçekleştirileceği ise Ankaralıların öncelikli gündemleri arasında yer alıyor.