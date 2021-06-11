ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Su hatlarında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği Ankara’da başkentliler, ara ara su kesintileri yaşamaya devam ediyor. ASKİ tarafından gerçekleştirilen su bakım ve onarım çalışmaları, Ankaralıların öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. ASKİ 11 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 11 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, tüm detaylar…
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Ankara’nın su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su hatlarında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Gün içerisinde gelen arıza ihbarları üzerine harekete geçen ASKİ, su hatlarının onarımını sağlıyor. Onarım çalışmalarının yanı sıra su hatlarında bakım çalışmaları da gerçekleştiren ASKİ, daha temiz bir su sağlamak için çalışıyor.
Çalışmaları esnasında su kesintilerine sebebiyet veren ASKİ, bunu iş ve işçi sağlığı güvenliği gerekçesiyle yapıyor. Su hatlarında gerçekleştirilen çalışmaları esnasında ASKİ tarafından uygulanan su kesintileri, Ankaralıların mağduriyetini artırmamak için su hatlarının etrafıyla sınırlı tutuluyor. Genellikle arıza üzerine gerçekleştirilen su bakım ve onarım çalışmalarını nerede gerçekleştirileceği ise Ankaralıların öncelikli gündemleri arasında yer alıyor.
11 Haz 2021 - 07:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.