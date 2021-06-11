Demet Özdemir’den Hande Erçel’e Rest! Görenlerin Aklı Başından Gitti, İkisi de Neredeyse Aynısını Giydi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den Hande Erçel’e büyük rest geldi. Neredeyse aynı mayoları giyen iki ismin hayranları ise çılgına döndü. Mayolarıyla akılları başlardan alıp götüren Demet Özdemir ve Hande Erçel ise bir anda magazin dünyasına bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, dizinin final yapmasıyla birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte Antalya’ya tatile gitmişti. Tatil pozlarıyla akılları başlarından alan Demet Özdemir şimdi ise arkadaşlarıyla gitmiş olduğu tatilden pozlarını paylaşarak şok etkisi yarattı!
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle kariyerini en üst seviyelere taşıyan Hande Erçel, ise kısa bir süre önce Vogue isimli bir derginin çekimlerinde yer almıştı. En çekici hallerini bir video haline getirerek paylaşan Erçel ise kısa sürede milyonlarca beğeni almıştı. Şimdi söz konusu Demet Özdemir ve Hande Erçel, son paylaşımlarıyla şok etkisi yarattı! İşte o pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.