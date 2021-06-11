Demet Özdemir’den Hande Erçel’e Rest! Görenlerin Aklı Başından Gitti, İkisi de Neredeyse Aynısını Giydi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, dizinin final yapmasıyla birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte Antalya’ya tatile gitmişti. Tatil pozlarıyla akılları başlarından alan Demet Özdemir şimdi ise arkadaşlarıyla gitmiş olduğu tatilden pozlarını paylaşarak şok etkisi yarattı!

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle kariyerini en üst seviyelere taşıyan Hande Erçel, ise kısa bir süre önce Vogue isimli bir derginin çekimlerinde yer almıştı. En çekici hallerini bir video haline getirerek paylaşan Erçel ise kısa sürede milyonlarca beğeni almıştı. Şimdi söz konusu Demet Özdemir ve Hande Erçel, son paylaşımlarıyla şok etkisi yarattı! İşte o pozlar…



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