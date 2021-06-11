Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu Mini Elbisesiyle Ateşlere Çağırdı! Gören Mest Oluyor… Cesur Pozlarına Bir Tanesini Daha Ekledi!

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle milyonlarca takipçisini büyüleyen Derin Talu, mini elbiseli pozlarıyla magazin dünyasına ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Her paylaşımıyla olay olan Derin Talu, sosyal medyayı adeta salladı! Çok beğenilen isimlerden birisi olan Derin Talu, Defne Samyeli’ne olan benzerliğini de konuşturuyor.

Kısa bir süre önce derin dekolteli bir paylaşım yaparak gündeme bomba gibi düşen Deren Talu şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise bedenini saran mini bir elbise giyerek paylaşım yapan Derin Talu binlerce beğeni ve yorum aldı.



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