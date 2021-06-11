Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu Mini Elbisesiyle Ateşlere Çağırdı! Gören Mest Oluyor… Cesur Pozlarına Bir Tanesini Daha Ekledi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, mini elbisesiyle cesur pozlarını sergiledi. Çekici bir isim olan Derin Talu, dikkatleri üzerine çekerken; görenler mest oldu. Sık sık cesur pozlar paylaşımını yapan Derin Talu bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle milyonlarca takipçisini büyüleyen Derin Talu, mini elbiseli pozlarıyla magazin dünyasına ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Her paylaşımıyla olay olan Derin Talu, sosyal medyayı adeta salladı! Çok beğenilen isimlerden birisi olan Derin Talu, Defne Samyeli’ne olan benzerliğini de konuşturuyor.
Kısa bir süre önce derin dekolteli bir paylaşım yaparak gündeme bomba gibi düşen Deren Talu şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise bedenini saran mini bir elbise giyerek paylaşım yapan Derin Talu binlerce beğeni ve yorum aldı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.