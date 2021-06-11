Esra Erol’da 60 Yaşındaki Teyze Kimsesiz Kaldı! Termos Aşkı Başlara Bela Oldu! Kızı Canlı Yayında Reddetti, Olanlar Oldu!

Canlı yayına katılarak; "Kocam Mustafa ortadan kayboldu. Onu çok seviyorum. Ne olur eve dönsün. Her gün ölüyorum. 4 sene evli kaldık. 3 yıldır da ortada yok. 27 yıllık evliliğimi Mustafa için bitirdim. Bir kadına gittiğini ve beni de nikahına çağırdı. Termos açarken benimle evleneceğini söyledi. Sonra evliliğimi bitirdim” sözlerini dile getiren Ayten Hanım, skandala imzasını atmıştı.

Aynı zamanda Ayten Hanım; “O benim canım, her şeyim o benim. Benim ondan başka kimsem yok. O bana lazım. Tüm çocuklarım benimle konuşmayı bıraktı onunla evlendiğim için. Ondan başka kimsem yok. Ne olur dönsün” ifadesine yer vermişti. Mustafa Bey ise canlı yayına telefon bağlantısı yaprak katılmıştı.



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