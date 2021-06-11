Esra Erol’da 60 Yaşındaki Teyze Kimsesiz Kaldı! Termos Aşkı Başlara Bela Oldu! Kızı Canlı Yayında Reddetti, Olanlar Oldu!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da 60 yaşındaki teyze kimsesiz kaldı. Termosla başlayan aşk büyük bir yıkım oldu. Kısa bir süre önce eşinin 3 yıl önce evden kaçtığını dile getiren 60 yaşındaki Ayten Hanım, eşini ve evini terk ederek; 39 yaşındaki Mustafa Bey’e kaçmıştı. Ağlayarak eşine “Geri dön” çağrısında bulunan Ayten Hanım şok etkisi yaratmıştı.
Canlı yayına katılarak; "Kocam Mustafa ortadan kayboldu. Onu çok seviyorum. Ne olur eve dönsün. Her gün ölüyorum. 4 sene evli kaldık. 3 yıldır da ortada yok. 27 yıllık evliliğimi Mustafa için bitirdim. Bir kadına gittiğini ve beni de nikahına çağırdı. Termos açarken benimle evleneceğini söyledi. Sonra evliliğimi bitirdim” sözlerini dile getiren Ayten Hanım, skandala imzasını atmıştı.
Aynı zamanda Ayten Hanım; “O benim canım, her şeyim o benim. Benim ondan başka kimsem yok. O bana lazım. Tüm çocuklarım benimle konuşmayı bıraktı onunla evlendiğim için. Ondan başka kimsem yok. Ne olur dönsün” ifadesine yer vermişti. Mustafa Bey ise canlı yayına telefon bağlantısı yaprak katılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.