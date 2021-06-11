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- 11 Haz 2021 - 21:35 G: 11 Haz 2021 - 22:01

Masterchef’te Survivor Sürprizi! O İsimlerde Survivor’dan Çıkıp Masterchef’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Yeni Kararını Verdi, Reytingler Sallanacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yakın zamanda ekranlara veda edecek. Survivor yarışmasının yerine ise Masterchef yarışması başlayacak. Sadece 15 gün gibi bir sürenin kaldığı Survivor yarışmasında heyecan artarken; Masterchef yarışmasına Survivor yarışmasından birkaç ismin katılacağı resmen ortaya çıktı!

Survivor yarışmasının heyecanı artarken Masterchef yarışması ise Haziran ayının bitimiyle ekranlara dönüş yapacak. Birbirinden farklı isimlerin yarışmacı olarak yer alacağı Masterchef yarışmasının kadrosu ise henüz belli olmadı fakat yarışmada eski Survivor yarışmacılarından birkaç ismin olacağı bilgisi ifşa edildi! Peki, o isimler kim?

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen her iki yarışmada da yaşananlar seyircilerin heyecanını artırırken; birçok isim geçmiş yıllarda hem Masterchef yarışmasında hem de Survivor yarışmasında yer almışlardı. Bu sezonda karma bir yarışma olarak seyircilerin karşısına çıkacağı bilgisi ortaya çıkınca Survivor sevenlerinin ışığını kapan Acun Ilıcalı’nın reytingleri artıracağı düşünülmeye başlandı!

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11 Haz 2021 - 21:35 Ankara- Yaşam

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