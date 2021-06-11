Masterchef’te Survivor Sürprizi! O İsimlerde Survivor’dan Çıkıp Masterchef’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Yeni Kararını Verdi, Reytingler Sallanacak!

Survivor yarışmasının heyecanı artarken Masterchef yarışması ise Haziran ayının bitimiyle ekranlara dönüş yapacak. Birbirinden farklı isimlerin yarışmacı olarak yer alacağı Masterchef yarışmasının kadrosu ise henüz belli olmadı fakat yarışmada eski Survivor yarışmacılarından birkaç ismin olacağı bilgisi ifşa edildi! Peki, o isimler kim?

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen her iki yarışmada da yaşananlar seyircilerin heyecanını artırırken; birçok isim geçmiş yıllarda hem Masterchef yarışmasında hem de Survivor yarışmasında yer almışlardı. Bu sezonda karma bir yarışma olarak seyircilerin karşısına çıkacağı bilgisi ortaya çıkınca Survivor sevenlerinin ışığını kapan Acun Ilıcalı’nın reytingleri artıracağı düşünülmeye başlandı!



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